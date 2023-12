Theko e Ntle ho Meta Quest 2 e nang le Karete ea Mpho ea Bonase

By

Kakaretso: Haeba u ntse u batla limpho tsa limpho tsa metsotso ea ho qetela ea matsatsi a phomolo, Target e na le tlhahiso e hohelang ho Meta Quest 2. Ka theolelo ea $ 50 le karete ea mpho e eketsehileng ea $ 50 Target e kenyelletsoeng ha u reka, ho thata ho hlōla selekane sena. Leha Meta Quest 3 e hapile tlhokomelo, Meta Quest 2 e ntse e le sesebelisoa sa nnete sa maemo a holimo se khotsofatsang litlhoko tsa basebelisi ba bangata.

Meta Quest 2 ke semaele sa VR se le seng se fanang ka boiphihlelo bo se nang mohala le bo tebileng. E felisa tlhokahalo ea likarolo tsa ts'ebetso ea kantle ka ho sebetsana le lipalo tsohle ka hare. Ntho e 'ngoe e hlokomelehang ke bokhoni ba ho theha sebaka sa ho bapala pele ho papali. Sena se tiisa ho sisinyeha ho sa thibeloeng ha 'nete ea sebele ntle le ho tšoenyeha ka ho thulana le lintho tse teng lefatšeng la sebele. E na le li-controller tse peli tsa Touch, Meta Quest 2 e lumella taolo e nepahetseng le e hlakileng ea papali. Ho feta moo, e ts'ehetsa ho lateloa ha letsoho ka litlotla tse lumellanang, ho fana ka boiphihlelo ba tlhaho le bo se nang taolo. Sesebelisoa se na le 128GB ea polokelo ea kahare bakeng sa ho boloka lipapali le lits'ebetso.

Tumellano ena e fana ka monyetla o motle bakeng sa ba nang le thahasello ea ho kena ho 'nete ea sebele ntle le ho senya banka. Ka theolelo ea $ 50, Meta Quest 2 e se e fumaneha ka halofo ea theko ea Meta Quest 3 e sa tsoa lokolloa. Ho phaella moo, bareki ba tla fumana karete ea mpho ea $ 50 Target e ka sebelisoang bakeng sa lisebelisoa tse kang linyeoe tsa tšireletso kapa libeteri tse ka ntle. Ntle le moo, karete ea mpho e ka sebelisoa ho fumana karete ea mpho ea Meta, e nolofalletsang basebelisi ho reka lipapali le lisebelisoa tsa sesebelisoa sa bona se secha sa VR.

Matthew Adler ke sengoli se hlomphuoang se buang ka Commerce, Features, Guides, News, Previews, and Reviews for IGN. Bakeng sa lintlha tse ling, u ka mo latela ho Twitter tlas'a molamu oa hae @MatthewAdler 'me u tšoase linako tsa hae tsa ho phallela ho Twitch.