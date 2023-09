Lefa la Dolly the Sheep: Phetoho ea Meriana ea ho Tsosolosa

Moprofesara Sir Ian Wilmut, e mong oa baqapi ba Dolly the Sheep, phoofolo ea pele e anyesang lefatšeng ka bophara, o ile a hlokahala a le lilemo li 79. Mosebetsi oa hae o moholo Setsing sa Roslin se Edinburgh ha oa ka oa lebisa feela ho tsoaloeng ha Dolly empa hape o thehile metheo. bakeng sa lipatlisiso tsa stem cell le meriana e nchafatsang.

Bongaka ba ho inchafatsa, e leng bo-pula-maliboho ba Moprofesa Wilmut, bo na le monyetla o moholo oa ho nolofalletsa 'mele hore o tsosolose lisele tse senyehileng, kahoo o fana ka mokhoa oa ho phekola maloetse a sa tšoaneng a amanang le botsofali le ho khothalletsa bophelo bo bolelele le bo botle.

Ho bōptjoa ha Dolly ka 1996 ho ile ha thoholetsoa hohle e le e ’ngoe ea likatleho tsa bohlokoa ka ho fetisisa tsa saense lekholong la bo20 la lilemo. Moprofesa Wilmut le sehlopha sa hae ba ile ba sebelisa sele e tsoang tšoeleseng ea mammary ea nku e hōlileng e shoeleng ho etsa phoofolo e phelang e tšoanang ka liphatsa tsa lefutso. Mokhoa ona o ne o akarelletsa ho kenya DNA ea sele ea motho e moholo ka har’a lehe la nku e se nang letho, ho le hlohlelletsa ka motlakase le lik’hemik’hale, ebe joale le kenngoa ka har’a nku e emetseng e ’ngoe ho fihlela le fihla nako e tletseng.

Le hoja tsoalo ea Dolly e ne e ketekoa e le ketsahalo ea bohlokoa ka ho fetisisa ea saense, e ile ea boela ea tsosa tšabo ea hore na ho ka etsahala hore motho a kopane. Mopresidente oa Amerika Bill Clinton o ile a phatlalatsa ka potlako thibelo ea liteko tsa ho kopanya batho, ho bonts'a matšoenyeho a arolelanoang ke ba bangata. Leha ho le joalo, Moprofesa Wilmut o ile a hatisa hore pōpo ea Dolly e ne e reretsoe ho ntlafatsa botho, haholo-holo ho fumana lipheko bakeng sa mafu a fokolisang.

Porofesa Wilmut o ne a akanya go dirisa thekenoloji e e tshwanang le e e dirileng gore Dolly a tshele go godisa dithishu tsa boboko le tsa mesifa tse di ka fetisediwang mo balweng. O ne a tšepile hore o tla fetola sele e tsoang ho mokuli ea tšoeroeng ke mafu a kang Parkinson hore e be boemong ba embryonic le ho e tataisa hore e be lisele tsa methapo e khonang ho nkela likarolo tse senyehileng tsa boko sebaka.

Le hoja mokhoa oa phekolo o sebelisang thepa ea embryonic ea motho o ile oa tobana le likhang le lithibelo tsa molao, lipatlisiso tse ileng tsa latela Japane li ile tsa lebisa ho sibolloeng ha Induced Pluripotent Stem Cells (IPS). Lisele tsena li sebetsa joalo ka lisele tsa embryonic stem empa ha li kenyelle cloning. Bafuputsi lefatšeng ka bophara ba entse tsoelo-pele e kholo ho holiseng mefuta e fapaneng ea lisele tse sebelisang IPS, ka boiteko bo tsoelang pele ba ho netefatsa polokeho le katleho ea bona pele ba fetela litekong tsa bongaka.

Ha re hetla morao, e ka ’na eaba tsoalo ea Dolly ha ea ka ea tlisa phetoho eo ho neng ho nahanoa hore ke eona, ho se na makhotla a batho kapa lipholiso tsa mohlolo tse hlahang. Leha ho le joalo, bohlokoa ba Dolly e le letšoao la saense bo ntse bo le teng, bo tšoantšetsang katleho e kholo ea bafuputsi Setsing sa Roslin. Mosebetsi oa bona o ile oa etsa hore ho be le phetoho liphuputsong tsa bongaka tseo ntle ho pelaelo li tla tlatsetsa bophelong bo botle le boiketlo ba batho ba bangata nakong e tlang.

mehloling

Sengoliloeng sa mantlha ka Pallab Ghosh: [SOURCE]