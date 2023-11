By

Li-Sensors tsa Lik'hemik'hale ka Lisebelisoa tse Wearable: The Next Frontier in Personal Health Monitoring

Lilemong tsa morao tjena, lisebelisoa tse aparoang li fetotse tsela eo re lekolang bophelo ba rona bo botle le boikoetliso. Ho tloha ho bala mehato ho ea ho shebella lebelo la pelo, lisebelisoa tsena li fetohile karolo ea bohlokoa ea bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi. Leha ho le joalo, moeli o latelang oa tlhahlobo ea bophelo bo botle ba motho ke ho kopanngoa ha li-sensor tsa lik'hemik'hale ho lisebelisoa tse aparoang. Li-sensor tsena li na le monyetla oa ho re fa leseli la nako ea nnete mabapi le k'hemistri ea 'mele ea rona, ho re bulela lefatše le lecha la menyetla ea tlhokomelo ea bophelo bo botle.

Li-sensor tsa lik'hemik'hale ke lisebelisoa tse khonang ho lemoha le ho lekanya boteng ba lik'hemik'hale tse itseng sebakeng se itseng. Boemong ba lisebelisoa tse aparoang, li-sensor tsena li ka sebelisoa ho lekola li-biomarker tse fapaneng 'meleng ea rona, joalo ka maemo a tsoekere, maemo a hydration, esita le lihormone tsa khatello ea maikutlo. Ka ho tsoela pele ho beha leihlo matšoao ana a lik'hemik'hale, lisebelisoa tse ka roaloang li ka re fa leseli la bohlokoa mabapi le bophelo bo botle le bophelo bo botle ba rona.

E 'ngoe ea li-sensor tsa lik'hemik'hale tse ts'episang ka ho fetesisa lisebelisoang tse aparoang ke ho lekola maemo a tsoekere ho batho ba nang le lefu la tsoekere. Ka tloaelo, batho ba nang le lefu la tsoekere ba ile ba tlameha ho itšetleha ka mekhoa e hlaselang, joalo ka ho phunya menoana, ho lekanya maemo a bona a tsoekere ea mali. Leha ho le joalo, ka ho kopanngoa ha li-sensor tsa lik'hemik'hale ho lisebelisoa tse ka aparoang, batho ka bomong ba se ba khona ho lekola maemo a bona a tsoekere ntle le ts'oaetso le ka nako ea nnete. Sena ha se ntlafatse boiketlo feela empa hape se lumella ho laola boemo bo betere.

LBH:

P: Li-sensor tsa lik'hemik'hale li sebetsa joang?

K: Lisensara tsa lik'hemik'hale li sebetsa ka ho lemoha le ho lekanya boteng ba lik'hemik'hale tse itseng sebakeng se itseng. Ba ka etsa sena ka mekhoa e fapaneng, joalo ka karabelo ea electrochemical kapa optical sensing.

P: Ke li-biomarker life tse ling tse ka hlahlojoang ho sebelisoa li-sensor tsa lik'hemik'hale?

A: Li-sensor tsa lik'hemik'hale li ka sebelisoa ho lekola mefuta e mengata ea li-biomarker, ho kenyelletsa le maemo a hydration, lihormone tsa khatello ea maikutlo, maemo a tahi, esita le boleng ba moea.

P: Na ho na le meeli ea ho sebelisa li-sensor tsa lik'hemik'hale ka lisebelisoa tse aparoang?

A: Le ha li-sensor tsa lik'hemik'hale li na le ts'episo e kholo, ho ntse ho na le liphephetso tse lokelang ho hlola. Tsena li kenyelletsa ho nepahala ha sensor, tšebeliso ea matla, le miniaturization hore e kenelle linthong tse ka aparoang.

P: Li-sensor tsa lik'hemik'hale tse lisebelisoa tse aparoang li ka tsoela batho molemo joang?

K: Lisensara tsa lik'hemik'hale tse lisebelisoa tse ka aparoang li ka fa batho tlhahisoleseding ea nako ea sebele mabapi le k'hemistri ea 'mele ea bona, e leng se lumellang motho hore a be le tlhokomelo ea bophelo bo botle le taolo e ntlafetseng ea maemo a kang lefu la tsoekere, ho felloa ke metsi 'meleng le khatello ea kelello.

Ha thekenoloji e ntse e tsoela pele, ho kopanngoa ha li-sensor tsa lik'hemik'hale ho lisebelisoa tse ka roaloang ho reretsoe ho fetola tlhahlobo ea bophelo ba motho. Ka bokhoni ba ho beha leihlo k'hemistri ea 'mele ea rona ka nako ea nnete, lisebelisoa tsena li na le monyetla oa ho matlafatsa batho ka bomong ho laola bophelo ba bona ho feta leha e le neng pele. Bokamoso ba lisebelisoa tse aparoang ke ntho e thabisang e le kannete, moo bophelo ba rona e leng ho habanya feela matsohong a rona.