Sehlooho: Lipapali tse ka Holimo-limo tse Tlatsang Sekheo ho fihlela GTA 6 e lokolloa

By

Kakaretso: Ha balateli ba emetse ka tjantjello ho lokolloa ha GTA 6, ho na le lipapali tse ling tse 'maloa tse ka fanang ka boiphihlelo bo tšoanang ba papali. Ho tloha lefatšeng la cyberpunk la Cyberpunk 2077 ho ea sebakeng sa Wild West sa Red Dead Redemption 2, mona ke likhothaletso tse ling tse holimo tsa papali ho u boloka u thabile ho fihlela GTA 6 e otla lishelefong.

Sehlooho: Cyberpunk 2077: Ketsahalo ea Dystopian

Kena lefatšeng la bokamoso la Night City ho Cyberpunk 2077, moo botho le theknoloji li fifatsang moeli. Papali e fana ka lipono tse tsotehang le mohopolo o ikhethang oa dystopian o tla u boloka u lemaletse ho tloha qalong ho fihlela qetellong. Ka khetho ea ho bapala joalo ka mercenary, senokoane, kapa moemeli oa khoebo, sepheo sa hau ke ho fumana setšoantšo se fanang ka bophelo ba ho se shoe. Hape, o tla ba le monyetla oa ho kopana le Keanu Reeves sebakeng sa papali ea video. Ikakhele ka setotsoana papaling ena ea CD Projekt Red bakeng sa boiphihlelo bo sa lebaleheng ba papali.

Sehlooho: Lintja tse Robalang: Motsoako oa Ketso le ho Nqoelisoa ka Setso

Itsamaise ho ea toropong e phetheselang ea Hong Kong ho Sleeping Dogs, papali e kopanyang mechini e tsoetseng pele ea ntoa le pale e matla. Joalo ka GTA, le uena u tla loana ntoa e monate ea matsoho le ho ba le lithunya tse matla. Lebone le letle la papali le motsoako oa setso pakeng tsa bokhaphithaliste le bochaba ba setso bo etsa hore e be boiphihlelo bo makatsang. Bakeng sa tlatsetso e ikhethang pokellong ea hau ea papali, u se ke oa fetoa ke Lintja tsa ho Robala.

Sehlooho: Topollo ea Red Dead 2: Ketsahalo ea Wild West

Bakeng sa ba batlang boiphihlelo ba Bophirima, Red Dead Redemption 2 ke khetho e phethahetseng. E ntlafalitsoe ke Lipapali tsa Rockstar, baetsi ba GTA, papali ena e fana ka papali e tšoanang ea lefatše le bulehileng le papali e ipapisitseng le sepheo. E behiloe setšoantšong se iqapetsoeng sa United States ka 1899, u tla nka leeto le monate ho pholletsa le Wild West. Kenya letsoho lintoeng tse matla tsa lithunya, tlosa litlokotsebe, 'me u ikakhele ka setotsoana pale e monate. Itokisetse papali ea sepakapaka e qothisanang lehlokoa le libaesekopo tse ntle ka ho fetisisa.

Sehlooho: Far Cry 6: Leano la Lipolotiki Lefatšeng le Bulehileng

Far Cry 6 e kopanya tlhahlobo ea lefatše e bulehileng le likarolo tsa ntoa tsa GTA le pale e qosoang ke lipolotiki. Joalo ka Dani Rojas, earan ea lehae, u tla ba mohlabani oa likhukhuni ea loanelang ho lokolla sechaba sa heno pusong e hatellang ea Anton. Tsamaea merung, mabopo a leoatle le motse-moholo oa Yara, u sebelisa libetsa le likoloi tsa nakoana tseleng. Eba le sistimi e qaqileng ea ntoa 'me u kenele pale e monate e tla u boloka u le pheletsong ea setulo sa hau. Haeba u batla papali e tletseng liketso le lipolotiki, u se ke ua sheba hole le Far Cry 6.

Ha balateli ba emetse ka tjantjello ho fihla ha GTA 6, lipapali tsena li fana ka mefuta e fapaneng ea liphihlelo tsa papali ho u boloka u thabile. Hore na o hlahloba toropo ea cyberpunk, ho ikakhela ka setotsoana moetlong, ho nahana ka Wild West, kapa ho kenella mererong ea lipolotiki, lipapali tsena li fana ka boiphihlelo bo bong ba papali ho fihlela GTA 6 e fihla qetellong.