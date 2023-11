By

Ke lilemo life tseo u ke keng ua hlola u tšoaroa ke shingles?

Li-shingles, tse tsejoang hape e le herpes zoster, ke tšoaetso ea kokoana-hloko e bakang lekhopho le bohloko. E bakoa ke kokoana-hloko ea varicella-zoster, kokoana-hloko e tšoanang e bakang khohopox. Le hoja li-shingles li ka ama batho ba lilemo tsohle, li atile haholo ho batho ba baholo le batho ba nang le tsamaiso ea 'mele ea ho itšireletsa mafung. Empa ke lilemo life tseo u ke keng ua hlola u tšoaroa ke shingles? A re hlahlobeng potso ena 'me re hlakisetse taba ena.

Lilemo tse tloaelehileng tsa li-shingles ke life?

Li-shingles li ka hlaha lilemong leha e le life, empa hangata li bonoa ho batho ba ka holimo ho lilemo tse 50. Ho ea ka Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hoo e ka bang motho a le mong ho ba bararo United States o tla ba le shingles bophelong bohle ba bona. Kotsi ea ho tšoaroa ke li-shingles e eketseha ha lilemo li ntse li hōla, 'me liketsahalo li nyoloha haholo ka mor'a lilemo tse 50.

A na u ka tšoaroa ke shingles ka mor'a lilemo tse itseng?

Le hoja kotsi ea ho ba le li-shingles e eketseha ka lilemo, ha ho na lilemo tse tobileng tseo u ke keng ua hlola u fumana li-shingles ho tsona. Esita le batho ba lilemong tsa bo-80 kapa bo-90 ba ka ba le li-shingles haeba ba kile ba ba le khōhō. Kokoana-hloko ea varicella-zoster e lula e khutsitse 'meleng ka mor'a hore motho a hlaphoheloe ke kokoana-hloko,' me e ka boela ea sebetsa hamorao bophelong, e baka li-shingles.

A shingles e ka thibeloa?

E, shingles e ka thibeloa ka ho entoa. CDC e khothaletsa ente ea litekanyetso tse peli e bitsoang Shingrix bakeng sa batho ba baholo ba lilemo tse 50 ho ea holimo. Ente ena e sebetsa haholo ho fokotsa kotsi ea shingles le mathata a eona. E boetse e khothaletsoa ho batho ba kileng ba fumana ente ea khale ea shingles, Zostavax.

Matšoao a shingles ke afe?

Matšoao a shingles hangata a kenyelletsa lekhopho le bohloko le hlahang e le lekhapetla kapa lesela lehlakoreng le leng la 'mele. Lekhopho lena hangata le tsamaisana le ho hlohlona, ​​ho hlohlona, ​​kapa ho chesa. Matšoao a mang a ka kenyelletsa feberu, hlooho e opang, mokhathala le ho se utloele khanya. Haeba u e-na le matšoao ana, ke habohlokoa ho batla thuso ea bongaka hang-hang.

Qetellong, ha ho na lilemo tse tobileng tseo u ke keng ua hlola u fumana li-shingles ka tsona. Le hoja e tloaelehile haholo ho batho ba baholo, li-shingles li ka ama batho ba lilemo leha e le life. Ho entoa ke mokhoa o sebetsang oa ho thibela li-shingles, 'me CDC e khothalletsa ente ea Shingrix bakeng sa batho ba baholo ba lilemo tse 50 ho ea holimo. Haeba u e-na le matšoao a shingles, ho bohlokoa ho buisana le setsebi sa tlhokomelo ea bophelo bakeng sa tlhahlobo e nepahetseng le phekolo.