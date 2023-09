Ketsahalo ea Apple 2023: Ntho e 'ngoe le e' ngoe eo U Lokelang ho e Tseba

Apple Event 2023 e lebelletsoeng haholo, e bitsoang "Wanderlust," e tla etsahala ka la 12 Loetse 2023, ka 10:00 AM PT. Ketsahalo ena e tla bonts'a mefuta e mengata ea lihlahisoa tse ncha, ho kenyeletsoa iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, le tse ling. Batho ba bangata ba emetse ka tjantjello ho lokolloa ha lisebelisoa tsena tse ncha, haholo-holo iPhone 15 Ultra, eo ho thoeng e tla hlaha.

Apple Event 2023 e tla fumaneha bakeng sa ho hasanya ka kotloloho ho Apple TV le Apple.com, e lumelle bashebelli ho lula ba nchafalitsoe liphatlalatsong tsa morao-rao tsa sehlahisoa. Linako tsa ketsahalo li tla fapana ho ea ka naha. Hang ha lihlahisoa li se li qalisoa, lipehelo tsa pele li tla ba teng, 'me ho ka lebelloa ho fihla ka mor'a matsatsi a seng makae.

Lenaneo la sehlahisoa bakeng sa Ketsahalo ea Apple 2023 le kenyelletsa iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra kapa Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, le tse ling. Lisebelisoa tsena li fana ka likarolo tse fapaneng le lintlafatso tseo ka sebele li tla thabisa batho ba chesehelang theknoloji.

Linako tsa naha tsa Apple Event 2023 li tjena: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), le China (10:00 AM PT).

Ho hlahisoa ha iPhone 15 ho Apple Event 2023 ho lebelletsoe ho ba ntho e hlahelletseng. IPhone 15 e tla tla ka mefuta e fapaneng, joalo ka iPhone 15 Pro le Pro Max, e sebetsanang le likhetho tse fapaneng tsa basebelisi. Theko ea ho qala iPhone 15 ho thoe e ka ba Rs 80,000, e e etsa sesebelisoa sa maemo a holimo.

Ho feta moo, Ketsahalo ea Apple e tla hlahisa Apple Watch Series 9, e nang le sistimi e nchafalitsoeng ea ts'ebetso e bitsoang WatchOS 10. Basebelisi ba ka lebella likarolo tse ngata tse ncha le lintlafatso ho iteration ena ea morao-rao ea Apple Watch.

Ho shebella Apple Event 2023 e phela, bashebelli ba ka etela apple.com kapa ba fihlella ketsahalo ka Apple TV kapa app ea YouTube. Li-platform tsena li fana ka monyetla oa ho bona ketsahalo eo ha e ntse e tsoela pele, e fana ka pono ea hau ka lihlahisoa tsa morao-rao le liphatlalatso.

Qetellong, Apple Event 2023 e lebelletsoe haholo, e ts'episa lisebelisoa le likarolo tse ncha tse monate. Batho ba chesehelang theknoloji lefats'e ka bophara ba emetse ketsahalo eo ka tjantjello, e leng se etsang hore e be ntho eo balateli ba Apple le bareki ba lokelang ho e shebella.

