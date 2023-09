Ho hlahisa iPhone 15 le iPhone 15 Plus: Likarolo tse Ncha le Lintlafatso

By

Apple e senotse li-smartphones tsa eona tsa morao-rao, iPhone 15 le iPhone 15 Plus, tse fanang ka ts'ebetso e ntlafalitsoeng, likhetho tse ncha tsa mebala, le boema-kepe ba USB-C. Lisebelisoa li boloka theko e tšoanang ea ho qala joalo ka mefuta ea selemo se fetileng, e theko ea $799.

Ka bobeli iPhone 15 le iPhone 15 Plus li tla le lipontšo tsa 6.1-inch le 6.7-inch, ka ho latellana. Apple e phatlalalitse hore khanya e phahameng ka ho fetesisa ea lipontšo tsena e ekelitsoe ho li-nits tse 2000, e fana ka boiphihlelo bo hlakileng haholoanyane ba ho shebella. Litaelo tsa esale pele tsa iPhone 15 li tla qala Labohlano lena, ka phatlalatso ea semmuso e reretsoeng la 22 Loetse.

Ntho e 'ngoe e hlahelletseng ea li-iPhones tse ncha ke mebala ea tsona ea setaele. Apple e kentse mebala ka mokhoa o sa reroang ho pholletsa le bokantle ba khalase, e leng se entseng hore ho be le liphetho tse makatsang le tse hapang mahlo. IPhone 15 e fumaneha ka pinki, botala bo mosehla, boputsoa le botšo, e fa basebelisi mefuta e fapaneng ea likhetho ho lumellana le setaele sa bona.

Sistimi ea khamera ea letoto la iPhone 15 le eona e fumane lintlafatso tse kholo. Moetso oa motheo hona joale o na le sensor e kholo ea 48-megapixel, e ts'oanang le bokhoni ba letoto la iPhone 14 Pro ea selemo se fetileng. Sensor ena e thusa 1x le 2x optical zoom modes, hammoho le lense e tloaelehileng ea 0.5x Ultra-wide. Portrait mode e boetse e ntlafalitsoe ho fana ka ts'ebetso e ntle ea khanya e tlase, ka bonase e ekelitsoeng ea ho ikemela ka bo eona ha u thunya ka kh'amera e kholo. Ho feta moo, basebelisi ba ka fetola sepheo ka mor'a ho nka foto ka lebaka la ts'ebetso e tebileng ea ho boloka 'mapa.

IPhone 15 le iPhone 15 Plus li tsamaisoa ke chip ea A16 Bionic, e nang le CPU ea mantlha e tšeletseng le 5-core GPU. Chip ena e ts'oana le e fumanehang mefuteng ea iPhone 14 Pro, e netefatsa ts'ebetso le ts'ebetso e ikhethang. Bophelo ba betri ea iPhone 15 bo ntse bo tšoana le ba pele ho eona, ha iPhone 15 Plus e fana ka nako e telele ea ts'ebeliso ka lebaka la betri e kholo ea kahare. Ho tjhaja hona joale ho ka etsoa ka boema-kepe bo bocha ba USB-C.

Keketso e 'ngoe e hlokomelehang letotong la iPhone 15 ke chip ea moloko oa bobeli oa Ultra-Wideband, e ntlafatsang haholo mefuta le ho nepahala ha ho fumana lintho. Precision Finding joale e ka tsamaisa basebelisi ka kotloloho ho motho, ntle le ho fumana lintho tse nang le AirTags e kentsoeng.

Mabapi le likarolo tsa ts'ireletso, Apple e atolositse SOS ea eona ea Emergency ka mokhoa oa Satellite ho koahela maemo a thuso tseleng. United States, litho tsa AAA li ka rua molemo tšebeletsong ena. Karolo ea Emergency SOS e fanoa mahala bakeng sa lilemo tse peli tsa pele ka mor'a ho reka iPhone 15; leha ho le joalo, litheko tse fetang nako ena ha li so senoloe.

IPhone 15 le iPhone 15 Plus li tla fumaneha ho rekoa ka la 22 Loetse, 'me iPhone 15 e qala ho $799 le iPhone 15 Plus e qala ho $899.

mehloling

- Apple (ha ho URL e fanoeng)