Spotify vs. Apple: Ho Senola Liphapang ho Podcast Rankings

Lefats'eng la podcasting, li-roundups tsa ho qetela tsa selemo li letetsoe ka tjantjello ho fumana leseli mabapi le mekhoa ea batho ea ho sebelisa li-podcast. Ka bobeli Spotify le Apple ba sa tsoa lokolla manane a bona a holimo a li-podcast, a bonts'a mananeo a tsebahalang haholo a selemo. Leha ho na le khokahano lipakeng tsa manane ana a mabeli, a hlahisa li-podcasts tse fapaneng, tse totobatsang bamameli le maano a sethala ka seng.

Li-podcasts tse 10 tse holimo tsa Apple li kenyelletsa litakatso tsa balateli tse kang "Crime Junkie," "The Daily," le "This American Life." Ka ho tsepamisitse maikutlo haholo botlokotsebeng ba 'nete, litaba, le lihlahisoa tsa podcast tse thehiloeng, maemo a Apple a hohela bamameli ba nako e telele ba podcast, ba tloaetseng ho ba batho ba baholo ka lilemo. Ka lehlakoreng le leng, likarolo tse 10 tse holimo tsa Spotify li bonts'a joalo ka "Boiphihlelo ba Joe Rogan," "Call Her Daddy," le "Serial Killers." Lethathamo la Spotify le khahla bamameli ba bacha haholo, ka ho tsepamisa maikutlo mananeong a batho ba tummeng le litaba tsa mantlha.

Haholo-holo, Spotify e bonts'a litaba tsa eona haholo, 'me tse' nè tsa eona tse 10 tse holimo e le tsa Spotify. Le hoja mokhoa ona o kile oa nyatsuoa nakong e fetileng, Spotify e sa tsoa tloha ho tloha boinotšing, ho etsa hore li-podcasts tsa eona tse ngata li fumanehe hohle. Likarolo li boetse li fana ka leseli mabapi le phello ea mekhoa ea ho bapatsa ka sethaleng le ea bamameli, e tlatsetsang katlehong ea mananeo a itseng.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore maemo ana a fana ka pono ea li-platform tsa bona ho fapana le indasteri eohle ea podcasting. Ho latela thuto ea kotara ea Edison, "The Joe Rogan Experience" le "Crime Junkie" li lula li tsebahala ho pholletsa le sethala. Leha ho le joalo, mananeo a mang, a kang "ntho leha e le efe e tsamaeang le emma chamberlain" le "Serial Killers," e ka 'na ea e-ba le maemo a sa tšoaneng likhethong a itšetlehileng ka khetho ea bamameli.

Qetellong, phapang ea maemo a li-podcast e totobatsa likhetho tse fapaneng tsa bamameli sethaleng ka seng. Ha u sekaseka manane ana, ho bohlokoa ho nahana ka palo ea batho le maano a Spotify le Apple, hammoho le boits'oaro ba bamameli. Maemo ana a fana ka leseli la bohlokoa mabapi le sebopeho sa podcasting, leha e ka 'na eaba ha se hlile ha se bontše indasteri ka kakaretso.

LBH:

Hobaneng ha Spotify le Apple li na le manane a fapaneng a holimo a podcast?

Spotify le Apple li na le bamameli le maano a fapaneng, a susumetsang maemo a bona a holimo a podcast. Apple e tloaetse ho hohela bamameli ba baholo mme e shebane le botlokotsebe ba 'nete, litaba le mabitso a podcast a thehiloeng hantle. Ka lehlakoreng le leng, Spotify e khahla bamameli ba banyane mme e totobatsa mananeo a meqoqo ea batho ba tummeng le litaba tsa mantlha.

Hobaneng ha Spotify e phahamisa litaba tsa eona ho li-podcasts tsa eona tse holimo?

Spotify e bonts'a litaba tsa eona ho li-podcasts tsa eona tse holimo ho totobatsa boleng ba mananeo a eona a mantlha le ho khothaletsa bamameli ho sebelisa sethala sa bona. Ha a ntse a nyatsuoa nakong e fetileng, Spotify e sa tsoa etsa hore li-podcasts tsa eona li fumanehe ka bongata, li suthela hole le boikhethelo.

Na maemo a podcast a tsoang ho Spotify le Apple a lokela ho nkoa e le indasteri ka bophara?

Che, maemo ana a lokela ho talingoa e le sets'oants'o sa sethala sa bona ho fapana le kemiso e felletseng ea indasteri eohle ea podcasting. Lintlha tse joalo ka palo ea batho ba mametseng, maano a sethala, le boiteko ba papatso li kenya letsoho ho maemo, ho etsa hore li tobane le sethala ka seng.