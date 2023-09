Tataiso ea ho qetela ea li-TV tse bohlale ka ho fetisisa tsa Android tsa 2023

By

Re hlahisa tataiso ea ho qetela ho li-TV tse tsoetseng pele tsa Android bakeng sa selemo sa 2023. Ka theknoloji e hatelang pele ka sekhahla, li-TV tsena tse 8 tse makatsang tsa Android li hapile mohopolo oa boqapi, tse kopanyang lipono tse makatsang, molumo o tebileng le likarolo tse tsoetseng pele. ho fetola boithabiso ba hau. Hore na o motho ea chesehelang lipapali, morati oa lifilimi, kapa o mpa o batla ntlafatso e bohlale bakeng sa kamore ea hau ea ho phomola, li-TV tsena tse bohlale tsa Android li fana ka motsoako o phethahetseng oa setaele, ts'ebetso le boqapi. Itokisetse ho ikakhela ka setotsoana bokamosong ba thelevishene ka li-TV tsena tse 8 tse ikhethang tsa Android tsa 2023.

Hisense A4 Series 43-Inch FHD Smart Android TV

Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ke thelevishene e nang le likarolo tse ngata e fanang ka setšoantšo se bohale le se mebala-bala. Ka qeto ea eona e felletseng ea litlhaloso tse phahameng le lebone le matla la LED, o ka natefeloa ke lipono tse makatsang. Sekhahla sa ho sisinyeha sa 120 se netefatsa ts'ebetso e bonolo, e etsa hore e tšoanelehe bakeng sa lipapali, lifilimi le lipapali. Mokhoa oa papali o fokotsa nako ea ho kenya letsoho bakeng sa boiphihlelo bo betere ba papali, ha mokhoa oa lipapali o ntlafatsa litlhophiso bakeng sa boiphihlelo bo matla ba ho shebella lipapali. TV e boetse e fana ka tšebelisano le Alexa mme e tla le Chromecast e hahiloeng. Ka kakaretso, Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV e fana ka boleng bo boholo bakeng sa theko ea eona.

Features bohlokoa:

- Qeto e felletseng ea Tlhaloso e Phahameng e nang le skrine ea LCD ea 1080p

- Motion Rate 120 bakeng sa ketso e potlakileng

- Mokhoa oa Papali bakeng sa boiphihlelo bo ntlafalitsoeng ba papali

- Mokhoa oa Lipapali bakeng sa litaba tsa lipapali tse ntlafalitsoeng

- Chromecast e hahelletsoe ka hare bakeng sa ho hasanya habonolo

- Alexa Compatibility bakeng sa taolo ea lentsoe

Tobileng:

- Mmala: Botšo

Boima: 7.17Lx37.60Wx23.86H

- Boholo: 43-inch

melemo:

– Setshwantsho se bohale le se mebalabala

- Ketso e bonolo e nang le sekhahla sa ho sisinyeha 120

- Boiphihlelo bo ntlafalitsoeng ba papali ka mokhoa oa papali

- Litaba tsa lipapali tse ntlafalitsoeng ka mokhoa oa lipapali

- Ho phallela habonolo ka Chromecast e hahelletsoeng

- Taolo ea lentsoe e bonolo e lumellanang le Alexa

tlhoka mesola:

- Software ea TV e liehang

- Ha e tsamaellane le lisebelisoa tsohle tsa Android

- Nako ea karabelo e liehang ha o bulela le ho fetola lits'ebetso

Ka kakaretso, Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV e fana ka boleng bo holimo bakeng sa theko ea eona. E fana ka setšoantšo se hlakileng le se mebala-bala, ketso e bonolo e nang le sekhahla sa ho sisinyeha 120, le boiphihlelo bo ntlafalitsoeng ba papali ka mokhoa oa papali. Mokhoa oa lipapali o ntlafatsa litlhophiso bakeng sa boiphihlelo bo botle ka ho fetisisa ba ho shebella lipapali, ha Chromecast e hahelletsoeng e lumella ho phallela habonolo. TV e boetse e fana ka tšebeliso ea Alexa bakeng sa taolo e bonolo ea lentsoe. Leha ho le joalo, ho ke ho hlokomeloe hore software ea TV e ka lieha 'me e ka' na ea se ke ea lumellana le lisebelisoa tsohle tsa Android. Ho feta moo, nako ea ho arabela ha o bulela le ho fetola mesebetsi e ka tsamaea butle. Leha ho le joalo, Hisense A4 Series 43-Inch Class FHD Smart Android TV ke khetho ea setaele ebile e tletse likarolo bakeng sa ba batlang TV e theko e tlaase.

TCL 32″ Sehlopha sa 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

TCL 32 ″ Sehlopha sa 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV - 32S356 e fana ka qeto e makatsang ea Full HD, Google Assistant e hahelletsoeng ka hare, le mefuta e mengata e fapaneng ea lits'ebetso tsa ho phallela. Ka likete tsa lifilimi le mananeo ao u ka khethang ho ona, a hlophisitsoe molemong oa hau, ho fumana seo u ka se shebellang ha ho so ka ho ba bonolo. U ka tsamaisa litaba habonolo ho tloha sesebelisoa sa hau sa Android kapa sa iOS ho ea ho TCL ka Google TV. TV e tla ka 'mala o motšo o mosehla 'me e na le litekanyo tsa 2.90Lx28.80Wx17.20H. Bareki ba file sehlahisoa sena lintlha tse 4.1 ho tse 5 tsa linaleli.

Features bohlokoa:

- Qeto e makatsang ea HD e felletseng

- E hahiloe ka Mothusi oa Google

- Khetho e hlophisitsoeng ea lisebelisoa tsa ho phallela

- Ho phallela habonolo ho tsoa ho sesebelisoa sa Android kapa iOS

songolo:

- Mmala: Botšo

Boima: 2.90Lx28.80Wx17.20H

melemo:

- Boleng ba setšoantšo bo hlakileng le bo hlakileng

- Khokahano ea Mothusi oa Google

- Ho phallela habonolo le ka potlako

– Theko e ka khonehang

tlhoka mesola:

- Libui tse sa lekaneng tsa ka hare

– Kaho e robehileng

- Litaolo tse fokolang tsa lisebelisoa

TCL 32S356 Smart Google TV e fana ka qeto e makatsang ea Full HD le likarolo tse fapaneng ho kenyelletsa kopanyo ea Mothusi oa Google le likhetho tse ngata tsa ho phallela. E fana ka boleng ba setšoantšo se hlakileng le se bohale, se etsa hore se tšoanele libaka tse nyane joalo ka likamore tsa ho robala kapa kichine. Leha ho le joalo, libui tsa ka hare li ka 'na tsa se ke tsa fana ka phihlelo e ntle ka ho fetisisa ea molumo,' me kaho ea TV e batla e fokola. Ho phaella moo, basebelisi ba bang ba ka 'na ba fumana ho haella ha lisebelisoa tsa hardware ho le thata. Ka kakaretso, TCL 32S356 e fana ka boleng bo botle bakeng sa theko ea eona e theko e tlase mme ke khetho e tiileng bakeng sa ba batlang TV e bohlale e sebelisang tekanyetso.

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement ke taolo e sebetsang e hole bakeng sa li-TV tsa Philips Android 4K Ultra HD Smart LED. E fana ka nako ea karabo e potlakileng ea metsotsoana ea 0.3 'me e ka fetisetsa ho fihla ho sebaka sa maoto a 30 bakeng sa taolo e nepahetseng. Likonopo tse hole li na le likheo tsa ho fihlella kapele lits'ebetsong tseo u li ratang joalo ka Netflix, VUDU, YouTube le Google Play. Ha e na taolo ea lentsoe, empa ho ba sa sebeliseng tšobotsi eo, e sebetsa hantle joalo ka remote ea pele. Remoutu e bonolo ho e sebelisa, ha e hloke hore ho be le lenaneo kapa ho para. Hokela feela libeteri tse 2 tsa AAA, 'me li se li loketse ho sebetsa. E tla le ho khutla ntle le mathata le waranti ea boleng ba matsatsi a 180.

Features bohlokoa:

- E lumellana le Philips Android TV

- Fumana ka potlako lits'ebetso tseo u li ratang ka li-buttons tse khaoletsang

- Nako ea karabo e potlakileng ea metsotsoana e 0.3

- E fetisetsa sebaka sa maoto a 30 bakeng sa taolo e nepahetseng

- Ha ho na lenaneo kapa ho hokahanya ho hlokahalang

songolo:

- Mmala: Botšo

melemo:

- E sebetsa hantle joalo ka sebaka sa hole sa mantlha

- Ho bonolo ho e sebelisa, ha ho na lenaneo kapa pairing e hlokahalang

- Nako ea karabo e potlakileng le sebaka se selelele sa phetiso

- Ho khutla ntle le mathata le waranti ea boleng ba matsatsi a 180

tlhoka mesola:

– Ha e na taolo ea lentsoe

- Ha ho leseli ho remoutu bakeng sa tšebeliso ea bosiu

NH800UP RF402A-V14 IR Remote Control Replacement ke mokhoa o ka tšeptjoang le o theko e tlaase ho feta sebaka se hole sa mantlha sa Philips Android 4K Ultra HD Smart LED TV. Ka nako ea eona ea karabelo e potlakileng, sebaka se selelele sa phetisetso, le likonopo tse khuts'oane bakeng sa phihlello e potlakileng ea lits'ebetso tseo u li ratang, e fana ka boiketlo le tšebeliso e bonolo. Le hoja e haelloa ke taolo ea lentsoe le lebone bakeng sa tšebeliso ea bosiu, likarolo tsena li ka 'na tsa se ke tsa hlokahala ho bohle. Ka kakaretso, haeba u hloka sebaka se ka thōko se sebetsang hantle 'me se tla le ho khutla ntle le mathata le waranti ea boleng, NH800UP RF402A-V14 e lokela ho nahanoa.

