Kahlolo e sa Tloaelehang ea Bongaka e Fanoeng Seterekeng sa Westchester

By

Nyeoeng e bohloko, Setsi sa Bongaka sa Westchester se otliloe ka qeto e behang rekote ea $120 milione ea bofokoli ba bongaka. Kahlolo ena e tla ka mor’a nyeoe ea libeke tse ’nè ka pel’a Moahloli Paul I. Marx ’me e totobatsa ho hlōleha ha sepetlele ho hlahloba le ho phekola mokuli oa stroke ka potlako, ho ileng ha fella ka tšenyo e khōlō bokong.

Moqosi, William Lee ea lilemo li 41, o ile a potlakisetsoa sepetlele ka ambulense ka November 27, 2018, a batla tlhokomelo e potlakileng ea bongaka bakeng sa stroke. Leha ho le joalo, lingaka tse se nang phihlelo ha li letsetsoa sepetlele li ile tsa baka tieho ea lihora tse tharo ho ntša leqeba mothapong oa Basilar oa Lee. Ho lieha hona ho lebisitse ho senyeha ho hoholo ha boko ho siileng Lee a koaletsoe sebakeng sa bolulo sa likotsi tsa boko bophelo bohle ba hae. 'Muelli ea ka sehloohong oa nyeoe Ben Rubinowitz, ea tsamaeang le Jeffrey Bloom le Richard Steigman ba tsoang feme ea molao ea Manhattan Personal Injury Law, ba ile ba hlahisa nyeoe e qobellang, ba beha sepetlele boikarabello bakeng sa bohlasoa ba bona.

Likotsi tse entsoeng ke Lee li bile le tšusumetso e mpe matla a hae a kelello, haholo-holo a ama kahlolo le mohopolo oa nakoana. Ka lebaka leo, ha a khone ho iphelisa kapa ho hlokomela mosali oa hae le bana. Kahlolo ea lekhotla e kenyelletsa matšeliso bakeng sa litlhoko tsa Lee tsa bongaka tsa nako e tlang, bohloko le mahlomola, tahlehelo ea thabo ea bophelo, hammoho le tahlehelo ea litšebeletso le sechaba bakeng sa mosali oa hae. Khau ena ea nalane e emela e kholo ka ho fetisisa nyeoeng e mpe ea bongaka Seterekeng sa Westchester.

Sehlopha sa molao se emelang Lee, Gair, Gair, Conason, Rubinowitz, Bloom, Hershenhorn, Steigman & Mackauf, se tlisa lilemo tse fetang lekholo tsa boiphihlelo bo kopaneng ba ho buella bakuli ba lemetseng kapa ba lemetseng ka lebaka la bohlasoa ba tlhokomelo ea bophelo. Boitseanape ba bona ba bohlokoa le rekoto ea bona ea ho fumana toka bakeng sa bahlaseluoa li entse hore ba ananeloe sechabeng sa molao, ho kenyeletsoa Ben Rubinowitz ea bitsoang "Lawyer of the Year" ka makhetlo a tšeletseng. Jeffrey Bloom ke molula-setulo-mmoho oa Komiti ea Meriana ea Bongaka ea New York State Trial Lawyers Association.

Kahlolo ena ea bohlokoa e sebetsa e le khopotso ea bohlokoa ba ho etsa hore bafani ba tlhokomelo ea bophelo ba ikarabelle bakeng sa liketso tsa bona le ho fana ka toka ho bahlaseluoa ba hlokofalitsoeng ka lebaka la bofokoli ba bongaka.