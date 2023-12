Batho ba Leshome le Motso o Mong ba Tšoaroe Patlisisong e Kopanetsoeng ea Lithethefatsi

Mekhatlo ea ts'ebetsong ea molao e ile ea sebelisana 'moho phuputsong e kopanetsoeng ea lithethefatsi e neng e etelletsoe pele ke Ofisi ea Lefapha la Lipatlisiso la Georgia Bureau of Investigation's West Metro Regional Drug Enforcement Office, e leng se ileng sa fella ka ho tšoaroa le ho qosoa ha batho ba leshome le motso o mong. Ts'ebetso ena e ne e kenyelletsa mekhatlo e mengata, ho kenyeletsoa Lebotho la Ts'ebetso la Lithethefatsi la Northwest Georgia, Ofisi ea Sheriff ea Haralson County, Ofisi ea Sheriff ea Troup County, DEA Birmingham District Task Force Group 42, le Setsi sa Bosupa sa Botlokotsebe ba Bosupa ba Botlokotsebe.

Ho ts'oaroa ho kenyelletsa batho ba tsoang literekeng tse fapaneng, ba qosoang ho tloha ho ho rekisa lithethefatsi ho isa ho litlolo tsa bolotsana. Patlisiso, e qalileng ka Loetse 2023, qalong e ne e shebane le motho a le mong empa hamorao ea sibolla mokhatlo o rekisang lithethefatsi o sebetsang literekeng tse ngata tsa Georgia le Alabama.

Litokomane tsa ho phenyekolla li ile tsa etsoa libakeng tse ngata, e leng se ileng sa etsa hore batho ba tšoaroe nakong ea ho etsoa ha mangolo ana a tumello le e le karolo ea lipatlisiso tse pharaletseng. Hoo e ka bang lik'hilograma tse 4 tsa methamphetamine e belaelloang, liponto tse 2 tsa matekoane a belaelloang, lithunya tse 6, le chelete e ka bang $ 14,000 nakong ea ts'ebetso.

Babelaelloa ba ile ba koalloa lichankaneng tse fapaneng tsa setereke, 'me lipatlisiso li reretsoe ho sitisa phepelo ea lithethefatsi sebakeng sa literateng le ho theha sechaba se sireletsehileng.

Qetellong ea lipatlisiso, faele ea nyeoe e tla fetisetsoa ofising ea 'Muelli oa Setereke sa Tallapoosa Judicial Circuit District bakeng sa qoso. Mang kapa mang ea nang le tlhaiso-leseling e amanang le lipatlisiso tsena a ka ikopanya le Ofisi ea Georgia Bureau of Investigation West Metro Regional Drug Enforcement Office. Malebela a sa tsejoeng a ka romelloa ka likanale tse fapaneng, ho kenyeletsoa ho letsetsa 1(800) 597-TIPS (8477), marang-rang ho webosaete ea molao ea GBI, kapa ka ho sebelisa sesebelisoa sa mobile sa See Something, Send Something.