Li-Remote tse Molemohali tsa Android tsa 2023: Ntlafatsa Boiphihlelo ba Hau ba Boithabiso

Haeba u khathetse ke ho batla sehole se nepahetseng sa Android ho laola lisebelisoa tsa hau, se ke oa sheba hole. Sengoliloeng sena, re tla hlahisa li-remote tse 11 tse ntle ka ho fetisisa tsa Android bakeng sa 2023 tse tla koahela litlhoko tsohle tsa hau, ekaba ke ho laola TV ea hau, sistimi ea lapeng kapa lisebelisoa tse bohlale tsa lapeng. Li-remoutu tsena li fana ka likarolo tse tsoetseng pele, li-interfaces tse bonolo tsa basebelisi, le litšebelisano tse se nang moeli ho ntlafatsa boiphihlelo ba hau ba boithabiso.

Taolo ea Remoutu ea Lebokose la TV la Android:

Remoutu ena ke sesebelisoa se tlamehang ho ba le basebelisi ba Android TV Box. E lumellana le mefuta e tsebahalang ebile ha e hloke lenaneo. Kenya libeteri tse ncha feela 'me u qale ho li sebelisa hang-hang. Sephutheloana sena se kenyelletsa taolo e le 'ngoe ea remote,' me se tsamaisoa ke libeteri tse peli tsa AAA. Remoutu e kopane 'me e ntšo ka 'mala, e fana ka boiketlo le tšebeliso e bonolo.

Fetola Taolo ea Remoutu bakeng sa Lebokose la TV la Android:

Remoutu ena e ncha e tsamaisana le mefuta e fapaneng ea Android TV Box. E fana ka tlhophiso e bonolo ka libeteri tse ncha tsa AAA tse peli feela. Moralo o kopaneng le tšebelisano e pharaletseng e etsa hore e be khetho e tšepahalang le e bonolo ea ho laola Android TV Box ea hau.

Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard & Taolo ea Remote ea Infrared:

Sesebelisoa sena se feto-fetohang se kopanya keyboard e se nang mohala, mouse, le remote control hore e be ntho e le 'ngoe. E lumellana le lisebelisoa tse fapaneng tse kang Google Android Smart TV/Box, IPTV, Windows, le MAC OS. Sensor ea ho sisinyeha e lumella taolo e bonolo ea mouse ka ho tsoka remote, 'me e na le plug le play setup. E boetse e na le bokhoni ba ho ithuta ba IR, e e lumellang ho ithuta linotlolo tse fihlang ho tse hlano ho TV IR ea hau e hole.

Ka kakaretso, li-remoutu tsena tsa Android li fana ka boiketlo, ts'ebeliso e bonolo, le ho tsamaellana le mefuta e mengata ea lisebelisoa. Ka likarolo tsa bona tse tsoetseng pele le lihokelo tse bonolo tsa basebelisi, li etselitsoe ho ntlafatsa boiphihlelo ba hau ba boithabiso. Tlohela bothata ba li-remoutu tse ngata 'me u lumelise ho u nolofalletsa.

