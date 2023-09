Pitso ea Matsete a Potlakileng ho Digital Health Literacy Europe

By

Tlaleho e ncha e tsoang ho WHO Europe e totobatsa tlhoko e potlakileng ea matsete ho tsebo ea bophelo bo botle ea dijithale ho potoloha le sebaka. Tlaleho, e nang le sehlooho se reng "Digital Health in the European Region: leeto le tsoelang pele la boitlamo le phetoho," e senola hore ke halofo feela ea linaha tsa Europe le Asia bohareng tse nang le maano a reretsoeng ho ntlafatsa tsebo ea bophelo bo botle ba digital, ho siea batho ba limilione morao.

Lilemong tsa morao tjena, ho bile le keketseho e ntseng e eketseha ea litharollo tsa dijithale tlhokomelong ea bophelo ho pholletsa le Setereke sa Europe sa WHO, ho fetola tsela eo bakuli ba fumanang tlhokomelo. Seoa sa COVID-19 se boetse se potlakisitse theho le ts'ebeliso ea lisebelisoa tsa bophelo bo botle tsa dijithale le maano ho arabela ho koetsoeng le mehato ea boiketlo ba sechaba. Sena se kenyeletsa ts'ebetsong ea telemedicine le lisebelisoa tsa bophelo bo botle tse bonolo ho basebelisi. Leha ho le joalo, tlaleho e hatisa hore ho sa ntse ho e-na le mosebetsi o mongata o lokelang ho etsoa.

E 'ngoe ea likotsi tse ka sehloohong tse boletsoeng tlalehong ke karohano ea bophelo bo botle ba dijithale e ntseng e etsoa ka lebaka la ho romelloa ka tsela e sa lekanyetsoang le ho amoheloa ha litharollo tsa dijithale. Sena se bolela hore karolo e kholo ea baahi sebakeng sena ha e khone ho rua molemo ho tsoa ho theknoloji ea bophelo bo botle ba digital.

Leha linaha tse ngata Seterekeng sa Europe sa WHO li na le leano la naha la bophelo bo botle ba dijithale le melao e sireletsang boinotšing ba data ea motho, tlaleho e totobatsa likheo tse kholo le libaka tse lokelang ho ntlafatsoa. Mohlala, ke linaha tse 19 feela tse hlahisitseng tataiso mabapi le ho lekola mehato ea bophelo bo botle ea dijithale, e leng bohlokoa ho netefatsa polokeho le katleho ea bona. Ho feta moo, ke linaha tse fetang halofo feela ea linaha tse kentseng tšebetsong maano a thuto ea bophelo bo botle ba dijithale le leano la kenyelletso ea dijithale.

Tlaleho e boetse e senola hore linaha tse ngata ha li na mokhatlo o ikemetseng o ikarabellang ho okamela boleng, polokeho le ts'epahalo ea lits'ebetso tsa mobile health (mHealth). Ke 15% feela ea linaha tse entseng litlhahlobo tsa mananeo a mHealth a tšehelitsoeng ke mmuso.

Dr. Hans Henri P. Kluge, Mookameli oa Libaka oa WHO oa Europe, o hatisa tlhokahalo ea phetoho ea phetoho mananeong a bophelo bo botle ba digital. O batla hore bophelo bo botle ba dijithale bo nkoe e le leano la matsete a nako e telele ho fapana le ho eketsa boikhethelo. Sena se hloka boikemisetso ba lipolotiki maemong a phahameng ka ho fetisisa a mmuso le ba boholong ba bophelo bo botle ho netefatsa matsete a nepahetseng ho meralo ea bophelo ea dijithale bakeng sa bokamoso.

Qetellong, tlaleho e khothaletsa matsete a potlakileng ho tsebo ea bophelo bo botle ba dijithale Europe. Ntle le maano a nepahetseng, litlhahlobo le maano, ho na le kotsi ea ho mpefatsa karohano ea bophelo bo botle ba dijithale, ho siea batho ba limilione ba se na monyetla oa ho fumana melemo ea tlhokomelo ea bophelo bo botle ba dijithale.

mehloling

- Bophelo bo botle ba dijithale Sebakeng sa Europe: leeto le tsoelang pele la boitlamo le phetoho (WHO Europe)

