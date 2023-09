Mokhoa o Thehiloeng ho Bopaki le Khopolo ea ho Ithuta ho Ithuta Lenaneo la Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, Lenaneo la thuto ea digital la War Child bakeng sa bana ba anngoeng ke likhohlano, esale le tataisoa ke bopaki ba saense. Leha ho le joalo, e le hore ho nkoe e le “e thehiloeng bopaking” e le kannete, ho kenella ho tlameha ho finyella litekanyetso tse itseng. Ka boithuto bo boholo naheng ea Uganda, Can't Wait to Learn hajoale e fihletse litekanyetso tsena, e tšoaeang phetoho e thabisang ea lenaneo.

Tloaelo e thehiloeng bopaking ke khopolo ea hore mekhoa ea mosebetsi, e kang booki, thuto, kapa tšehetso ea kelello bakeng sa bana, e lokela ho thehoa holim'a bopaki ba saense. E kenyelletsa ho sebelisa mekhoa e matla ea ho etsa lipatlisiso ho paka phello ea ho kenella, ho e-na le ho itšetleha ka moetlo, maikutlo, kapa phihlelo ea botho. Mekhatlo ea lithuso e tlameha ho ikemisetsa ho ikarabella ho netefatsa hore ha e bake kotsi ho feta botle.

Mokgwa o thehilweng hodima bopaki o qala ka ditsereganyo tse ntseng di etswa dipatlisiso tsa saense, tse kang ditekolo tsa bokgoni kapa diteko tse laolwang. Liphetho ho tsoa lithutong tsena li sebelisoa ho ikamahanya le maemo le ho ntlafatsa mokhoa haeba li sa fihlelle kapa li sa lekana. Haeba liphuputso li le ntle, ho kenella ho tsoela pele ho ea karolong e latelang ea tlhahlobo.

Can't Wait to Learn o ile a etsa liteko tse sa reroang naheng ea Uganda likhoeling tse 18 tse fetileng. Boithuto bona bo kenyelelitse bana ba 1507 ba tsoang likolong tse 30 seterekeng sa Isingiro. Halofo ea likolo e nkile sebaka sa lithuto tse tloaelehileng tsa Senyesemane le lipalo ka Can't Wait to Learn ho bapisa katleho ea eona ka kotloloho. Liphetho tsa thuto, tse tla phatlalatsoa haufinyane koranteng ea saense, li bontša hore Can't Wait to Learn ha e sebetse hantle ho feta thuto e tloaelehileng feela empa e boetse e feta mananeo a mangata a EdTech a sebelisoang maemong a tšoanang.

Teko ena ea Uganda e tiisa Can't Wait to Learn e le lenaneo le felletseng le thehiloeng bopaking. Ke karolo ea pokello ea liphuputso tse 10 tse entsoeng ke War Child linaheng tse kang Chad, Jordan, Lebanon, le Sudan ho tloha ha lenaneo le qala. Kua Sudan, phuputso e fumane hore bana ba ntlafetse hoo e ka bang habeli lipalong le ho bala ka makhetlo a ka bang mararo ha ho bapisoa le lenaneo la ’muso la ho ithuta la bana ba sa kenang sekolo.

Ketsahalo ena ea bohlokoa naheng ea Uganda e tšoaea qaleho ea leeto la "Can't Wait to Learn". Ho ipapisitse le mokhoa oa ho aha libaka, ho kengoa tšebetsong ha lenaneo ho fetiselitsoe ho masepala oa lehae. Ka ho arolelana se sebetsang le se sa sebetseng ka lipatlisiso, morero oa Can't Wait to Learn o ikemiselitse ho khothaletsa tsoelo-pele e utloahalang mabapi le ho fana ka thuto e sa lefelloeng, e lekanang le ea boleng bakeng sa bana bohle ba anngoeng ke likhohlano.

Can't Wait to Learn e qalile ho ntlafatsoa naheng ea Sudan ka 2012 mme esale e lekoa le ho kengoa tšebetsong linaheng tse fapaneng. E fihlile ho bana ba ka bang 100,000 ho fihlela joale, ka tebello e tšepisang ea kholo ea kamoso.

