'Musisi oa Virginia o Lokolla Merero ea Katoloso ea Broadband ea Naha ka Bophara

'Musisi oa Virginia Glenn Youngkin o senotse morero oa lilemo tse 5 oa ho hokahanya batho ba Virginia le marang-rang a theko e tlaase, a lebelo le phahameng. Moralo ona o hlalosa kamoo mmuso o tla sebelisa kabo ea eona ea mmuso ea $ 1.48 bilione ho isa marang-rang a marang-rang libakeng tseo hajoale li sa fihlelleheng. Ka morero ona, Virginia e ikemiseditse ho beha matlo a sa sebetswang, dikgwebo, le diankora tsa setjhaba, ka sepheo sa ho fihlella dibaka tse hakanyetswang ho 160,000.

Ho fihlella marang-rang a lebelo le phahameng ha ho sa nkoa e le mabothobotho, empa e le tlhokahalo ea ho kenya letsoho ka botlalo bophelong ba letsatsi le letsatsi. 'Musisi Youngkin o lumela hore ka ho hokahanya baahi bohle ba Virginia ka Broadband, mmuso o tla nka mohato o moholo oa ho lokisa karohano ea dijithale.

Ntle le ho fana ka phihlello, moralo o totobatsa bohlokoa ba ho khothaletsa ho bala le ho ngola ka dijithale, ho ntlafatsa tlhokomelo ea bophelo bo botle, le ho theola litšenyehelo bakeng sa baahi bohle ba Virginia. Ka ho fihlella kgaso e akaretsang ya marangrang a marangrang, mmuso o tla kgona ho lebisa matsapa a ona le thuso ya ditjhelete nqa dibakeng tsena tse mahlonoko.

Lenaneo la Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), le tšehelitsoeng ka lichelete ke federal Infrastructure Investments and Jobs Act, ke leano la naha le reretsoeng ho holisa phihlello ea inthanete e potlakileng. Lefapha la Virginia la Matlo le Ntlafatso ea Sechaba (DHCD) le tla tsamaisa kabo ea naha ea $1.48 bilione ea BEAD. Tšhelete ye ya ditšhelete e tla tlaleletša maitapišo ao a tšwelago pele a Legato la Megala la Virginia Telecommunication (VATI) la go fihlelela ditikologo tšeo di sa šomelwago gabotse go ralala naga.

Hang ha phihlello ea Broadband e se e thehiloe, DHCD e tla tsepamisa maikutlo ho nts'etsopele ea ho khoneha le ho ntlafatsa kamohelo ea lits'ebeletso tsa Broadband. Sepheo ke ho netefatsa hore baahi bohle ba Virginia ba khona ho fumana le ho sebelisa ts'ebeletso ena ea bohlokoa.

Virginia e bile moetapele oa ho koala karohano ea dijithale, kaha e fane ka chelete e fetang $ 935 milione ho lichelete tsa mmuso le tsa mmuso ho tloha 2017. Matsete ana a atolositse meaho ea marang-rang ho feta libaka tsa 388,000 metseng le literekeng tsa 80 ho pholletsa le Commonwealth. Tšehetso ea lichelete e ekelitsoe ka chelete e eketsehileng ea $ 1.1 bilione ho tsoa ho mebuso ea libaka le bafani ba litšebeletso tsa inthanete.

Hajoale DHCD e amohela maikutlo a sechaba mabapi le Tlhahiso ea Pele ea BEAD ho fihlela ka la 19 Loetse. Monyetla ona oa ho kenya letsoho sechabeng o lumella bankakarolo ho fana ka maikutlo le ho kenya letsoho ntlafatsong ea moralo oa katoloso ea Broadband.

Boitlamo ba Virginia ba ho lokisa likarohano tsa dijithale bo sebetsa e le mohlala oa naha bakeng sa linaha tse ling. Ka ho etelletsa pele marang-rang a theko e tlaase le a fihlellehang, Commonwealth e etsa bonnete ba hore ha ho sechaba se setseng morao mehleng ea dijithale.

mehloling

- Ofisi ea 'Musisi oa Virginia

– Lefapha la Matlo le Ntlafatso ea Sechaba (DHCD)