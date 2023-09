Unity e Tsebahatsa Litefiso tse Ncha bakeng sa Lisebelisoa tsa Lipapali tse Sebelisang Unity Engine

By

Unity, e leng sethala se ka sehloohong sa nts'etsopele ea lipapali, e sa tsoa phatlalatsa hore e tla kenya ts'ebetsong tefiso e ncha bakeng sa papali e 'ngoe le e' ngoe e kentsoeng ho sebelisa Unity Engine. Tefiso ena, e tsejoang ka hore ke Unity Runtime Fee, e tla sebetsa lipapaling tse seng li fetile tekanyo e itseng ea chelete le palo ea ho instola bophelo bohle nakong ea selemo se fetileng.

Litefiso le litefiso li fapana ho latela mofuta oa peeletso ea Unity eo mohlahlami a nang le eona. Bakeng sa basebelisi ba Unity Personal le Unity Plus, moeli oa lekhetho o behiloe ho $200,000 ka selemo, ka palo ea ho kenya bophelo bohle ba 200,000. Ka lehlakoreng le leng, liakhaonto tsa Unity Pro le Unity Enterprise li na le moeli o holimo oa $ 1 milione ho lekeno ka selemo le tse kentsoeng milione e le 'ngoe ea bophelo bohle.

Litefiso tsa ho feta litefello tsena le tsona li fapane bakeng sa mofuta o mong le o mong oa peeletso. Basebelisi ba Unity Personal ba tla lefisoa $0.20 bakeng sa kopo e 'ngoe le e' ngoe e kaholimo ho moeli, ha li-account tsa Unity Enterprise li lefa $0.01 feela bakeng sa kopo e 'ngoe le e' ngoe e kaholimo ho limilione tse peli. Bahlahisi ba mebarakeng e ntseng e hola ba fumana litefiso tse fokotsehileng, 'me liakhaonto tsa Unity Personal li lefa $2 ka kopo e' ngoe le liak'haonte tsa Enterprise li lefa $0.02 ka kopo e ngoe le e ngoe.

Habohlokoa, litefiso tsena li tla sebetsa le lipapaling tse seng li ntse li le teng tse hahiloeng ho Unity haeba li fihlella chelete le ho kenya litekanyo tsa palo. Ho bohlokoa ho bolela hore Unity Runtime Fee ha e sebetse lits'ebetsong tseo e seng tsa papali.

Bonngoe bo lokafatsa ts'ebetsong ea tefiso ena ka ho totobatsa hore nako le nako ha papali e jarolloa, Unity Runtime le eona e kentsoe. Khampani e lumela hore tefiso ea ho kenya e boloka phaello ea lichelete ho tloha ho bapalami ba bapalami bakeng sa baetsi, ho fapana le mokhoa oa ho arolelana chelete.

Ntle le liphetoho tsena, Unity e phatlalalitse ho tlohela mosebetsi ha karolo ea eona ea ngoliso ea Unity Plus. Ba ngolisitseng ba teng Plus ba tla fuoa monyetla oa ho ntlafatsa ho Unity Pro bakeng sa selemo ka theko ea Plus.

Unity Engine, e tsebahalang ka bokhoni ba eona bo feto-fetohang le bo matla ba nts'etsopele ea lipapali, e ithorisa ka libilione tsa khoaso ea khoeli le khoeli. Sebopeho sena se secha sa litefiso se ikemiselitse ho ts'ehetsa kholo le nts'etsopele e tsoelang pele ea baetsi ba lipapali ha ho ntse ho bolokoa botšepehi ba tikoloho ea Unity.

