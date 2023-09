Sefahleho sa Ubisoft's XDefiant se Liehile Ka mor'a ho Hloka Teko ea Setifikeiti

By

Papali ea Ubisoft e lebelletsoeng haholo ea ho thunya inthaneteng, XDefiant, e fihlile tšitiso tseleng ea eona ea tokollo. Lebala la lipapali la mahala la FPS le ile la hloleha tlhahlobo ea bohlokoa ea setifikeiti sa mokha oa pele ka Phato, e leng se ileng sa baka tieho ha e qala. Ubisoft ha e so phatlalatse letsatsi le lecha la tokollo bakeng sa papali.

Qalong e phatlalalitsoe e le Tom Clancy's XDefiant ka 2021, papali e kopanya li-franchise tse fapaneng tsa Ubisoft tse kang Ghost Recon, Watch Dogs, le Far Cry hore e be sethunya sa bokahohle se arolelanoeng. Pejana selemong sena, libapali li bile le monyetla oa ho leka mofuta oa beta oa papali, o bonts'itseng ntoa e potlakileng le e arabelang joalo ka papali ea khale ea Call of Duty.

Motsamaisi oa Phethahatso oa Lipapali Mark Rubin oa Ubisoft o buile pepenene ka tlhahlobo e hlōlehileng ea setifikeiti posong ea blog. O hlalositse hore lipapali tsa console li lekoa ka thata ke lik'hamphani tse kang Sony le Microsoft ho netefatsa hore li fihlella maemo a sethala mme ha li bake mathata a tekheniki. Ts'ebetso ena ea ho fana ka setifikeiti e tsepamisitse maikutlo holim'a ts'ebetso le tumellano ho fapana le ts'ebetso kapa boleng ba litaba.

Rubin o senotse hore Ubisoft o qalile ts'ebetso ea setifikeiti ka Phupu mme a fumana liphetho tsa pele ka Phato, tse bonts'ang hore XDefiant ha ea ka ea feta. Sehlopha se sebelitse ka mafolofolo libekeng tse 'maloa tse fetileng ho rarolla mathata a ho latela melao le ho itokisetsa tlhahiso e 'ngoe. Rubin o bontšitse tšepo ea hore moaho o mocha o tla fetisa setifikeiti ntle le mathata, a ka bakang tokollo ea Loetse. Leha ho le joalo, o amohetse monyetla oa ho pasa ka maemo, e ka hlokang patch ea letsatsi le le leng ebe o sutumelletsa letsatsi la tokollo ho Mphalane.

Qeto ea ho buisana pepeneneng ka teko e hlōlehileng e bonts'a boitlamo ba Ubisoft ba ponaletso le boitlamo ba sechaba. Rubin o hatelletse hore nts'etsopele ea XDefiant e latetse tsela e fapaneng, e lumellang libapali ho leka papali ka boemo ba eona bo sa phethoang le ho fana ka maikutlo a bohlokoa.

Leha ho na le tšitiso, Ubisoft e ntse e ikemiselitse ho fana ka boiphihlelo bo ikhethang ba papali le merero ea ho boloka balateli ba ntse ba nchafatsoa ka tsoelopele e ngoe. Khamphani e ikemiselitse ho boloka khokahano e matla le sechaba le ho netefatsa hore XDefiant e bonahatsa litakatso le likopo tsa libapali tsa eona.

