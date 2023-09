Mohanyetsi e Mocha papaling ea Smartphone: The Nothing Phone 2

By

Lefatšeng le laoloang ke li-iPhones le li-Android, k'hamphani e thehiloeng London Ha ho letho le keneng 'marakeng oa li-smartphone ka mokhoa o mocha oa Nothing Phone 2. E entsoe e le mokhoa o mong o sa sitiseng ho feta li-smartphone tsa setso, Nothing Phone 2 e fana ka phihlelo e ikhethang ea mosebedisi.

Joaloka mosebelisi ea chesehang oa iPhone ka lilemo tse 16, ke nkile qeto ea ho phomola sesebelisoa sa ka se tloaelehileng ebe ke leka Nothing Phone 2 nakong ea leeto la libeke tse 2 ho potoloha Europe. Leha ho bile le phetoho ea pele ea litemana tsa ka tse tala, ke fumane hore nka phela ntle le iPhone ea ka eo ke e ratang.

Li-iPhones tsa Apple e bile mohlala oa theknoloji ea li-smartphone, empa ka tokollo e 'ngoe le e' ngoe e ncha, liphetoho li fetohile tsa bohlokoa haholo. Ho se ho ntse ho ba thata le ho feta ho kholisa bareki ho ntlafatsa, kaha lintlafatso li bonahala li le nyane, joalo ka lintlafatso tsa khamera kapa ntlafatso e nyane ea betri.

Mona ke moo Nothing Phone 2 e kenang teng. E entsoe ke mohoebi oa theknoloji Carl Pei, Ha ho letho le fanang ka mokhoa o khathollang oa phihlelo ea smartphone. Nothing Phone 2 e sebetsa ho sistimi ea ts'ebetso ea Android mme e na le sebopeho se ikhethileng sa mosebelisi le mabone a tsebiso ea "Glyph" ka morao ho sesebelisoa.

Ho fapana le li-smartphones tsa setso tse nang le litšoantšo tse mebala-bala, Ha ho letho le nkang mokhoa o fapaneng. Litšoantšo tse monochromatic bakeng sa lits'ebetso li etselitsoe ka boomo ho fokotsa moleko oa ho sebelisa fono ho feta tekano. Khetho ena ea moralo e ikemiselitse ho fokotsa litšitiso le ho khothaletsa boiphihlelo ba li-smartphone bo tsepamisitsoeng le ho feta.

Ka ho fana ka mokhoa o mong oa boiphihlelo bo tloaelehileng ba li-smartphone, Nothing Phone 2 e phephetsa boemo ba indasteri e laoloang ke Apple le Android. E fana ka khetho e ncha bakeng sa ba batlang sesebelisoa se fokolang haholo. Hore na Nothing Phone 2 e tla fumana boipiletso ba batho ba bangata e ntse e tla bonahala, empa ntle le pelaelo ke tlatsetso e khahlisang 'marakeng.

