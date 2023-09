Khahlello e Khahlehang ea Likoloi tsa Lipapali tsa Vintage tse Pentiloeng ka Mebala e Rare

By

Kakaretso: 'Mala o ikhethang oa pente oa koloi ea lipapali tsa khale o ka ba le tšusumetso e matla kamanong ea rona ea maikutlo le koloi. E 'ngoe ea mebala e joalo e hapang tlhokomelo ke Moonstone, moriti o pherese o mosehla o fanoang ke Porsche mafelong a bo-1970 le mathoasong a bo-1980. Mobala ona o sa tloaelehang, o nang le boleng bo poteletseng le bo sa tloaelehang, o iketselitse balateli ba inehetseng har'a batho ba chesehelang likoloi, ho kenyeletsoa Justin (@33BossHog) ea nang le likoloi tse tharo tse pentiloeng ka Moonstone 'me a khothalletsa 'mala ka mafolofolo. Ho sa tsotellehe ho fumaneha ha eona ho fokolang, Moonstone e siile maikutlo a sa feleng ho ba kileng ba kopana le eona ka seqo.

Le hoja ba chesehelang likoloi ba tsepamisitse maikutlo mosebetsing kapa botleng, ba bang ba khahloa ke ho boloka bohlokoa ba histori ba mebala e ikhethang ea pente. Qeto ea Justin ea ho khanna le ho bonts'a likoloi tsa hae tsa bohlokoa tsa Moonstone e lumella ba bang ho iponela botle bo khahlang ba 'mala ka bobona. Bakeng sa ba lehlohonolo ho bona khoheli ea Moonstone, mohopolo o ke ke oa hlakoloa.

Sebakeng sa kananelo ea likoloi, tšusumetso ea maikutlo ea 'mala oa pente ea koloi ea khale ha ea lokela ho nkoa habobebe. Feela joaloka matla a 'mino o hapang maikutlo kapa pono e tsotehang ea filimi,' mala o sa tloaelehang oa pente o na le bokhoni ba ho siea maikutlo a sa feleng. Moonstone, ka bokhabane ba eona bo fokolang, e fana ka mohlala oa khopolo ena. E ka 'na ea se ke ea e-ba' mala o sebete ka ho fetisisa kapa o majabajaba ka ho fetisisa, empa botle ba eona bo sa tsitsang bo ntse bo le teng kelellong, e fetoha ntho e sa lebaleheng ea phihlelo ea likoloi tsa lipapali tsa khale.

