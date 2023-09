EA e Tsebahatsa Morero oa Rene: Papali ea Next-Gen Sims e Tla Lokoloha ho Khoasolla

By

EA e senotse lintlha tse ncha mabapi le papali ea eona e tlang ea Sims, e bitsoang Project Rene. Ka poso ea blog nakong ea tlhahiso ea Behind The Sims, k'hamphani e phatlalalitse hore papali e tla fumaneha e le download ea mahala. Ts'ebetso ena e latela katleho ea The Sims 4 e bapalang mahala selemong se fetileng.

Khetho ea mahala ea ho jarolla Project Rene e bolela hore libapali li tla khona ho ikopanya, ho bapala le ho hlahloba papali ntle le tlhoko ea ho ingolisa, ho reka papali ea mantlha, kapa mechini ea matla. EA e ikemiselitse ho nolofalletsa libapali ho mema kapa ho ikopanya le metsoalle le ho ba le likarolo tse ncha, lipale le liphephetso.

Leha ho le joalo, EA e hlakisitse hore papali e ntse e tla ba le lintho tse ka rekoang le lipakete, tse tšoanang le The Sims 4. Empa sebopeho sa theko le hore na lintho tsena li tla rekisoa joang li ka fapana le papali ea hona joale. EA e fane ka mohlala oa ho eketsa boemo ba leholimo e le karolo ea mahala bakeng sa motho e mong le e mong, athe mekotla ea nakong e tlang e ka shebana le lihlooho tse itseng tse kang lipapali tsa mariha kapa litlholisano.

Ho lokolloa ha Project Rene ha ho bolele ho fela ha tšehetso bakeng sa The Sims 4. EA e rera ho tsoela pele ho fana ka lintlafatso le litaba tse ncha bakeng sa sechaba sa Sims 4 nakong e tlang e bonahalang.

Leha ho sa phatlalatsoa letsatsi le tobileng la ho qala, EA e ntse e sebeletsa molemong oa ts'ebetso e hlakileng haholoanyane ea ntlafatso ea Project Rene. Khampani e kile ea senola hore papali e tla fana ka liphihlelo tsa motho a le mong le tsa libapali tse ngata, ka tlhaiso-leseling e batsi mabapi le karolo ea libapali tse ngata e tla senoloa hamorao selemong.

Mohloli: [The Verge](mohloli)