Setloholo sa Pele se Hlahisa Mohale e Mocha, Sharen Julicia: A Half-Woman Half-Machine Lethal Assassin

Sethunya se tlang sa Nexon, The First Descendant, se hlahisitse maikutlo a mangata har'a libapali. E tsamaisoa ke Unreal Engine 5, papali ena ea mofuta o latelang e ikemiselitse ho lokolloa bakeng sa PC, PS5, le Xbox Series X|S. Haufinyane tjena, mohale e mocha ea bitsoang Sharen Julicia o ile a senoloa, a bontša bokhoni ba hae bo bolaeang papaling e senolang k'haravene.

Sharen Julicia, sebapali se khahlehang sa halofo ea mosali, sebapali sa halofo ea mochini, se tlisa mokhoa o ikhethileng oa ho bapala ho The First Descendant. Tsebo ea hae e mabapi le ntoa e haufi, e mo etsang khetho e nepahetseng bakeng sa libapali tse ratang maqheka a mabifi. Sharen o sebelisa mokhoa oa ho ipata bakeng sa mekhoa e bolotsana le ho khutlela morao kapele, ho mo lumella ho atamela ho lira tsa hae a sa lemohuoe.

E 'ngoe ea litsebo tse sa sebetseng tsa Sharen, Assassinator, e mo thusa ho sebetsana le ts'enyo e ntseng e eketseha ho lira tse sa mo tobang. Bokhoni bona bo eketsa tšusumetso ea hae e bolaeang le ho feta lebaleng la ntoa. Ho feta moo, Sharen o na le litsebo tse ngata tse sebetsang tse ntlafatsang bokhoni ba hae ba ho khopisa. Beam ea hae ea Cutoff e hlahisa tlhaselo ea lebone la motlakase e sa senyeng feela empa hape e sebelisa phello ea Electrocution ho lipheo tsa hae.

Tsebo e 'ngoe e sebetsang eo a nang le eona ke Active Camouflage, e mo patang ho fihlela a hlasela. Mokhoa ona o qala mokhoa oa Ambush hang ha ho pata ho felile, ho eketsa tšenyo ea seteraeke sa hae se latelang. Ho feta moo, Sharen a ka sebelisa Shock Nuts, liqhomane tse nyahamisang bahanyetsi ba hae, le Flash Daggers, e hlahisang lira tse ngata tse ka har'a sepheo sa hae. Lithipa tsena li sebetsana le tšenyo e phatlohang 'me li baka phello ea Electrocution.

Setloholo sa Pele se tšepisa ho fana ka papali e monate le lintoa tse matla, 'me Sharen Julicia o eketsa karolo e' ngoe e monate papaling eo. Libapali li ka lebella ketsahalo e tletseng liketso le 'molai enoa ea bolaeang oa halofo ea mochini. Lula u le malala-a-laotsoe bakeng sa lipapali tse ncha tse ikhethang tsa papali, kaha IGN e tla be e senola lintlha tse ling mabapi le The First Descendant haufinyane.

Litlhaloso:

- Looter shooter: Sehlopha sa lipapali tsa video tse kopanyang likarolo tsa bosholu le ho thunya, moo libapali li bokellang libetsa, likulo le lisebelisoa ha li ntse li loana.

- Enjine ea 5 ea Unreal: Enjine ea morao-rao ea ntlafatso ea papali e entsoeng ke Lipapali tsa Epic.

- Phello ea Motlakase: Mochine oa papali o bakang tšenyo e eketsehileng kapa litlamorao tsa maemo ho lipheo tse hlasetsoeng ke tlhaselo ea motlakase.

mehloling

- Ryan McCaffrey, mohlophisi e moholo oa IGN oa ponelopele le moamoheli oa lenaneo la Xbox le lenaneo la lipuisano.