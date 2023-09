Barbie: Thepa ea filimi eo u ke keng ua e hanyetsa

By

Filimi ea Greta Gerwig ea Barbie e bile katleho e kholo, e hohelang bamameli ba lilemo tsohle ka tlhahlobo ea eona ea botšehali le likhatello tsa phetheho. Haeba u morati oa filimi, u tla thabela ho tseba hore mefuta e mengata ea thepa ea Barbie e fumaneha bakeng sa ho rekoa. Ho tloha ho lipina tsa melumo le liaparo ho ea ho lipopi tse bokelletsoeng le lisebelisoa tsa papali, ho na le ho hong bakeng sa motho e mong le e mong.

U ka reka kopi ea dijithale ea baesekopo kapa ua laela pele disk ea 'mele. Ho hira filimi ho bitsa $24.99, ha ho e reka ho bitsa $29.99. Ho bohlokoa ho hlokomela hore filimi e loketse Lifilimi Kae kapa kae, e u lumella ho e shebella sethaleng sefe kapa sefe se nkang karolo.

Haeba u batla ho kenya pokellong ea hau ea Barbie, u ka reka filimi ea Barbie esale pele ho 4K UHD Blu-ray. Letsatsi la tokollo le ntse le tla khethoa, empa lifilimi tsa sebopeho sa 'mele hangata li fumaneha ka mor'a libeke tse' maloa tsa mofuta oa dijithale.

Basomi ba sebopeho sa Ryan Gosling, Ken, ba ka thaba ka ho lokolloa ha Barbie The Movie Collectible Ken Doll. Popi ena, e apereng vest ea hae e ntšo le seaparo sa boea ba maiketsetso, e ka ba ea hau ka $75. E bile e tla ka har'a sephutheloana sa lifilimi tsa Barbie. Letsatsi la ho lokolloa ha ntho ena le behiloe ka la 31 Pherekhong 2024.

Albamo ea Barbie, e nang le lipina tse tsoang ho Ryan Gosling, Lizzo, le tse ling, e fumaneha ho vinyl. U ka khetha pakeng tsa vinyl e pinki kapa Amazon Exclusive milky clear vinyl, tseo ka bobeli li ntseng li rekisoa hajoale.

Bakeng sa batho ba ratang lipapali, ho na le li-control tsa Barbie-themed tse fumanehang. U ka khetha molaoli oa Deep Pink Xbox kapa molaoli oa Nova Pink PS5 ho kenya letsoho la Barbie magic ho seta sa hau sa papali.

Haeba u batla ho bontša Ken-ergy ea hau, u ka reka hoodie ea 'I Am Kenough' ho tloha Mattel. Hoodie ena e entsoe ka thepa e boreleli, e bitsa $60 'me e tsamaea ka sekepe ka la 10 Mphalane kapa pele ho moo. Mattel e boetse e fana ka thepa e 'ngoe ea 'I Am Kenough', ho kenyeletsoa likatiba le likoti.

Bakeng sa ba batlang ho khabisa sebaka sa bona sa bolulo, Mattel o na le mefuta e mengata ea litšoantšo tsa li-canvas tsa libaesekopo tsa Barbie tse fumanehang. Likhatiso tsena, tse rekoang ka $40 e le 'ngoe, li u lumella ho bontša lerato la hau ho Barbie.

Ka likhetho tse ngata tseo u ka khethang ho tsona, balateli ba Barbie ba ka ikakhela ka setotsoana lefatšeng la lifilimi. Ebang ke ka pokello, feshene, kapa mekhabiso, ha ho na khaello ea litsela tsa ho keteka Barbie: The Movie.

Mohloli: IGN - Hannah Hoolihan (mongoli ea ikemetseng)