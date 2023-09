Tech Year e qala ka Ketsahalo ea Apple le Seboka sa Dreamforce

Beke ea bobeli ea Loetse e tšoaea qalo ea selemo se secha sa theknoloji, ka liketsahalo tse kholo joalo ka ketsahalo ea Apple ea iPhone le kopano ea Salesforce's Dreamforce e behang moelelo oa indasteri. Liketsahalo tsena li boetse li supa ho qaleha ha nako ea kopano ea theknoloji, ka mananeo a lokiselitsoeng Meta Platforms, Microsoft, le Oracle.

Ketsahalo e 'ngoe e lebelletsoeng haholo ke nyehelo ea pele ea sechaba ea Arm Holdings, e lebelletsoeng ho nka moetsi oa chip e le $50 bilione ho isa ho $54.5 billion. IPO ena, hammoho le tlhahiso e reriloeng ea sechaba ea ho qala Instacart, e ka hlasimolla 'maraka oa IPO o sa sebetseng. Maemo a holimo selemong sena, kaha lintoa tsa molao, maemo a moruo a maholo, ntoa ea khoebo le Chaena, le mathata a taolo li hlahisitse matšoenyeho.

Liketsahalo tsa beke li totobatsa menyetla le litaba tse teng indastering ea theknoloji. IPO ea Arm e bonts'a matla a theknoloji le AI, ha nyeoe ea Google-DoJ e hlahisa matšoenyeho mabapi le matla a sebelisoang ke lik'hamphani tse 'maloa. Lefapha la Toka le pheha khang ea hore Google e kentse litumellano tse seng molaong le baetsi ba mehala le libatli tsa marang-rang ho laola 'maraka oa enjine ea ho batla.

Ho sa le joalo, sehlopha sa Senate se ntse se kopana ho buisana ka tšebeliso e nang le boikarabelo ea AI, 'me ho ntse ho etsoa melao ea bipartisan ho laola AI. Esita le linatla tsa theknoloji tse kang Apple le Salesforce le tsona ha li tobane le liqholotso, ha Apple e tobane le litaba tsa lekhetho le thekiso le Salesforce e nahanne ka ho fallisetsa Dreamforce ka lebaka la matšoenyeho mabapi le tšebeliso ea lithethefatsi le ho hloka bolulo San Francisco.

Matšoenyeho a mantlha a tlang holima tekhenoloji ke AI. Lipuisano tse koetsoeng le monyetla oa ho ts'oaroa ke libapali tse hlahelletseng indastering li hlahisa lipotso mabapi le ho hloka leeme ha melaoana. Leha ho le joalo, ho kenya letsoho ha Lefapha la Toka ho eketsa taba e tebileng.

Ka kakaretso, bekeng ena ea theknoloji e tletseng jam e thehile sethala sa indasteri ea theknoloji selemong se tlang, ka menyetla e mengata, liphephetso le mathata a taolo.

