Evie Networks E Eketsa Tšebelisano 'moho le Dan Murphy's ho kenya liteishene tse ling tsa ho tjhaja tsa EV

Evie Networks, k'hamphani e sebetsanang le li-charger tsa EV tsa sechaba, e phatlalalitse tšebelisano e atolositsoeng le Dan Murphy's ho kenya liteishene tse ling tsa ho tjhaja libakeng tsa bona tsa mabenkele. Ho se ho kentsoe liteishene tsa ho tjhaja tse hlano mabenkeleng a Dan Murphy ho pholletsa le Australia, 'me ho na le seteishene sa botšelela se reretsoeng Broadmeadows, Victoria.

Tšebelisano ena ke mohato o motle oa ho ntlafatsa phihlello ea lits'ebetso tsa ho tjhaja likoloi tsa motlakase. Ka ho holisa marang-rang a liteishene tsa ho tjhaja mabenkeleng a Dan Murphy, beng ba EV ba bangata ba tla ba le phihlello e bonolo ea lisebelisoa tsa ho tjhaja ha ba ntse ba reka kapa ba etsa mesebetsi e itseng. E boetse e tsamaisana le tlhoko e ntseng e hola ea likhetho tsa lipalangoang tse tšoarellang.

Twitter Ho thoe ke Shadowbans The New York Times, Mobapatsi e Moholo

Ka mokhoa o makatsang, Twitter, eo hona joale e tsejoang e le X, ho tlalehoa hore e thibetse The New York Times, e thibela basebelisi ho bona li-tweets tse amanang le litaba tsa koranta. Ketso ena e makatsa haholo hobane The New York Times ke e mong oa baphatlalatsi ba ka sehloohong ba X 'me esale a etsa matšolo a papatso bakeng sa sebaka sa eona sa lipapali, The Athletic.

Boitlamo ba li-tweets bo amanang le sebaka sa marang-rang sa The New York Times bo theohile haholo ho elella bofelong ba Phupu mme bo ntse bo tsoela pele ho theoha ka Phato. Ho fokotseha hona ho ile ha hlokomeloa ka ho bapisa boitlamo le li-tweets tse tsoang lits'ebeletso tse ling tse kholo tsa litaba tse kang BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, le Washington Post. Ka nako e ts'oanang, boitlamo le litaba tse tsoang liwebsaeteng tsena tse hlolisanoang li ile tsa phahama kapa tsa lula li tsitsitse.

Meta (eo pele e neng e le Facebook) Ho tlalehoa e Ntšetsa Moetso o tsoetseng pele oa AI ho Hlolisana le OpenAI

Ho boleloa hore Meta e haha ​​​​moetso oa AI e tsoetseng pele e ikemiselitseng ho ts'oana le ts'ebetso ea mofuta o tsebahalang oa puo ea OpenAI, GPT-4. Sesebelisoa sena sa AI se tla hlahisa mongolo le tlhahlobo e lebisitsoeng ho likhoebo. Sepheo sa morero ona ke ho qothisana lehlokoa le ho ata ha mefuta e mecha ea AI e kenang 'marakeng. Ho etsa sena, ho tlalehoa hore Meta e batla ho fumana li-chips tsa Nvidia tse tsoetseng pele.

Moetso oa AI o ntseng o ntlafatsoa ke Meta o lebelletsoe ho thusa likhoebo ka mekhoa e fapaneng, ho kenyelletsa ho hlahisa mongolo o rarahaneng, ho etsa litlhahlobo tse rarahaneng, le ho hlahisa tlhahiso e eketsehileng. Ka ho fana ka lits'ebeletso tsena, Meta e ikemiselitse ho theha moeli oa tlholisano 'marakeng oa AI.

The Internet Archive Iipiletsa Tahlehelo ea Laeborari ea Ebook

Internet Archive e phatlalalitse morero oa eona oa ho etsa boipiletso mabapi le tahlehelo ea morao-rao nyeoeng ea litokelo tsa molao mabapi le laeborari ea eona ea ebook. Ka mor'a hore ho rarolloe qeto eo, Lefapha la Lichelete le se le na le monyetla oa ho fumana tse ling tsa libuka tsa lona. Qeto ea mantlha e ile ea etsa qeto ea hore ho hlahlobisisoa ha libuka ho Archive ha ho tlas'a molao oa ts'ebeliso e ntle ea US. Ka lebaka leo, sebaka sa Marang-rang se ile sa tlameha ho thibela phihlello ea sechaba ho libuka tse fumanehang khoebong tse sirelelitsoeng ke litokelo tsa molao.

Qeto ea Internet Archive ea ho etsa boipiletso e totobatsa boitlamo ba bona ba ho boloka phihlello ea tsebo le lingoliloeng, ha e ntse e sebetsana le mathata a hlahisitsoeng ke ba nang le litokelo tsa litokelo tsa molao. Nyeoe ena e totobatsa liphephetso tse ntseng li tsoela pele le likhang tse mabapi le lilaebrari tsa dijithale le tšebeliso e nepahetseng mehleng ea dijithale.

Exoplanet e ka Hahang, K2-18b, e Khethiloe ke James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope e khethile K2-18b, exoplanet e nang le monyetla oa ho phela le ho batla bophelo ba kantle ho lefatše. E sibollotsoe ka 2015, K2-18b ho lumeloa hore e na le metsi a leoatle a metsi holim'a metsi 'me e ka ba le methane, carbon dioxide, le dimethyl sulfide. Exoplanet ena e kholo haholo ho feta Lefatše, e boholo ba eona ka makhetlo a 8.6, 'me e fana ka monyetla o ikhethang oa boithuto ba mahlale ka har'a sehlopha sa rona sa linaleli.

Ha re ntse re tsoela pele ho fumana li-exoplanets tse nang le litšobotsi tse ts'oanang le polanete ea rona, ho batla bophelo ho feta Lefatše ho ntse ho hohela le ho feta. K2-18b e fana ka pono e khahlang ea monyetla oa ho phela ha mafatše a ka ntle ho setsi sa rona sa lipolanete.

