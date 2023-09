Nintendo switjha 2 ho na le menyenyetsi ea ho hlahisa ts'ebetso e ntlafetseng le linako tse fokotsehileng tsa mojaro

Menyenyetsi mabapi le Nintendo Switch 2 e lebelletsoeng haholo e ntse e tsoela pele ho ata, ka lintlha tse ncha tse hlahang mabapi le ts'ebetso le likarolo tsa eona. Mehloli e tšepahalang e boletse hore console e na le pontšo ea lekunutu ho Gamescom ka Phato, 'me joale mohloli oa boraro o netefalitse liqoso tsena mme o ekelitse lintlha tse ling.

Ho ea ka litlaleho tse tsoang Eurogamer le VGC, Switch 2 ho na le menyenyetsi ea ho matha "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ka tekanyo e phahameng ea foreimi le qeto, e utloahalang e tšepisa balateli ba papali e tummeng. Nate The Hate, eo e kileng ea e-ba motlatsi oa Nintendo ea neng a tšepahala, le eena o tšehetse liqoso tsena mme a senola lintlha tse ling tseo a li utloileng ka console.

Ntlafatso e 'ngoe e hlokomelehang e boletsoeng ke Nate The Hate ke phokotso e kholo ea linako tsa mojaro. O re lisebelisoa tse ncha li lumella linako tsa ho jara hang hang bakeng sa lipapali, haholo ha li qala ho tsoa ho menu e kholo. Ena ke ntlafatso e kholo ha e bapisoa le Phetoho ea mantlha, e neng e na le nako ea ho jarolla metsotsoana e ka bang 30.

Mabapi le ts'ebetso, Nate The Hate e bolela hore "Breath of the Wild" e ne e matha ka liforeimi tsa 60 motsotsoana ka qeto ea 4K ho Switch 2. O ile a boela a bolela hore console e na le bokhoni bo tsoetseng pele ba ho latela mahlaseli a mahlaseli, a tšoanang le a PlayStation. 5 le Xbox Series X/S li ka fihlella. Leha ho le joalo, o hlakisa hore matla a tala a Switch 2 a lebelletsoe ho ba ka tlase ho a Xbox Series S.

Ho lefella sena, Switch 2 e ka sebelisa theknoloji e ncha e bitsoang DLSS (deep learning super sampling), e ka etsisang qeto ea 4K ho lisebelisoa tse fokolang matla. Sena se ka fana ka boiphihlelo bo tšoanang ba pono ho 4K ea matsoalloa ha o ntse o boloka ts'ebetso e sebetsang hantle.

Le hoja ho ntse ho e-na le lipelaelo mabapi le tšebelisano ea morao ea Switch 2 le matsatsi a molao a senola / a ho qala, Nate The Hate e fana ka maikutlo a hore Nintendo Direct e latelang e tla ba teng ka mor'a matsatsi a ka bang mararo, mohlomong ka September 14. Ke habohlokoa ho hlokomela hore Nintendo Directs e etsahala ka letsatsi. Labone.

Qetellong, likarolo tsa menyenyetsi tsa Nintendo Switch 2 li bonts'a ts'ebetso e ntlafalitsoeng, linako tse fokotsehileng tsa mojaro, le ts'ebeliso e ka bang teng ea theknoloji ea DLSS. Fans e lebelletse ka tjantjello lintlafatso tse ling tse tsoang ho Nintendo mabapi le khokahano ena e lebelletsoeng haholo.

