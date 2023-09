Litlhahiso tse Khethehileng Libaesekele tse Ncha tsa Roubaix SL8 Endurance Road

Specialized e hlahisitse mofuta oa morao-rao oa baesekele ea eona e tsebahalang ea Roubaix endurance, e bitsoang Roubaix SL8. Moetso ona o mocha o fumaneha ka likhetho tse fapaneng mme ke mohlahlami oa Tarmac SL8. Leha ho ne ho se na Roubaix SL7 e fetileng, Specialized e ne e batla ho tlisa mefuta ea eona ea lifofane tse holimo ka lebitso le le leng.

Roubaix esale e le setsi sa mantlha lethathamong la Specialized ka lilemo tse ka bang mashome a mabeli, ka foreimi ea eona ea carbon fiber le theknoloji e ncha ea ho emisa ea Futureshock. E fumane botumo ha Peter Sagan a e palame ho ea tlhōlo Paris-Roubaix ka 2016. Litlaleho tse khethehileng tsa hore Roubaix SL8 ke baesekele e lebelo ka ho fetisisa sehlopheng sa endurance road, e nang le aerodynamics e ntlafetseng e felisang li-watts tse 'nè tsa ho hula.

Ho fihlella aerodynamics e ntlafalitsoeng, Roubaix SL8 e na le sebopeho se secha sa fereko, moralo o ntlafalitsoeng oa li-tube, le litulo tse theohileng. E khethehileng e boetse e fokolitse boima ba foreimi ka ligrama tse 50 ka khabone ea fiber layup optimization. Foreimi ea geometry e lula e sa fetohe haholo, ntle le keketseho ea 10mm ea bolelele ka pele ho amohela sistimi e ncha ea Future Shock.

Ha re bua ka Future Shock, Roubaix SL8 e hlahisa sethala se secha sa Future Shock 3.0. Sistimi ena e ka pele ea ho emisa e fana ka 20mm ea maeto le 30mm ea tokiso ea bophahamo ba stack, e matlafatsang boiketlo le tumellano. E tla ka mekhahlelo e meraro 'me e fana ka litefiso tse hlano tsa selemo le li-washer tse ling tse tlang pele ho mojaro bakeng sa ho li etsa. The top-end 3.3 unit is hydraulically damped for the palama boreleli, ha diyuniti tsa 3.2 li na le compression esale pele bakeng sa boreleli bo boholo. Li-unit tsa 3.1 li na le li-preload tse ka fetoloang.

Ho theha maikutlo a leka-lekaneng a ho palama, Specialized e ntlafalitse setulo sa eona sa setulo sa Pavé le ho theola moralo oa seqhomane sa setulo, se tsejoang ka hore ke theknoloji ea Aftershock. Khabone ea setulo sa setulo e fokotsa tšusumetso le ho sisinyeha ha ho ntse ho ntlafatsa phetiso ea matla. Ho ea ka Specialized, Roubaix SL8 e fana ka phokotso ea 53% ea litšusumetso tsa pele ho li-handlebar ha ho bapisoa le libaesekele tse ling tsa 'mileng.

Roubaix SL8 e fumaneha ka mefuta e supileng, ka mofuta oa S-Works o bapalang sehlopha sa Sram Red AXS le wheelset ea Roval Terra CLX II. Ho boetse ho na le foreimi ea S-Works e fumanehang bakeng sa meaho ea moetlo. Mehlala e meng e tla ka likhetho tse ngata tsa pente mme e na le motsoako oa likarolo tsa Shimano le Sram.

Ka kakaretso, Specialized Roubaix SL8 e emela ntlafatso e kholo ho aerodynamics, theknoloji e emisitsoeng, le boiketlo ba ho palama, e e etsa khetho e nepahetseng bakeng sa bapalami ba libaesekele ba ikemiselitseng ho mamella.

Litlhaloso:

- Endurance Road bike: Mofuta oa baesekele ea tseleng e etselitsoeng ho palama sebaka se selelele, e fanang ka matšeliso le botsitso.

- Theknoloji ea ho emisa ea Futureshock: Sistimi e emisitsoeng e ka pele e monyang litšisinyeho le ho thothomela bakeng sa ho palama hamonate.

- Carbon fiber layup: Tokiso le tlhophiso ea lishiti tsa carbon fiber ka har'a thepa e kopaneng, e amang matla le ho tiea ha foreime ka kakaretso.

- Aerodynamics: Boithuto ba hore na moea o phalla joang ho potoloha lintho, joalo ka baesekele, ho fokotsa ho hula le ho ntlafatsa ts'ebetso.

Mehloli: E khethehileng