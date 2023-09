Ho Fumana Libōpuoa tsa Leoatle ka Phaseleng ea Kajeno ea Mantsoe

By

Papali ea kajeno ea mantsoe, e entsoeng ke Ella Dershowitz, e na le sehlooho se bohlale se thehiloeng ho baahi ba metsing. Mosenoli ho 37-Across, "Aquatic denizen," e sebetsa e le leseli la fonotiki ho mantsoe a selikalikoe a puzzle. Leha ho le joalo, tsena hase libōpuoa leha e le life tsa leoatle feela; kaofela ke libopuoa tseo mabitso a tsona a ka sibolloang ka ho latela sebopeho sa tlhaku C ho tloha holimo ho ea tlase ho sebelisoa litlhaku tse selikalikoe. Mehlala e meng e kenyelletsa seponche sa leoatle le urchin ea leoatleng. Iphe nako ea hau 'me u bone hore na u ka khetholla libōpuoa tse kae tsa leoatle!

Ha u ntse u rarolla li-crossword, u ka 'na ua kopana le lintlha tse qhekellang. Mohlala, 15A e bua ka manga le li-anime tsa Majapane tse rekisoang ka ho fetesisa, NARUTO. 50A, IDIOMs, e ka ba phephetso ho bafetoleli kaha ba itšetlehile ka litlhaloso tsa puo ea tšoantšetso kapa tse fetisitsoeng. Ka mokhoa o ts'oanang, 16D's "Slanted columns?" e bua ka OP-EDS, e leng skew ea bahlophisi eseng ea meralo. Ho feta moo, lintlha tsa 25D LACES UP, e leng seo motho a se etsang ho itokisetsa ho thelelisa, 'me 39D's EMPTY SET ke sehlopha sa lipalo se se nang likarolo.

Se ke oa tšoenyeha haeba u loana le lipuzzle tsa Labohlano. Christina Iverson, mohlophisi oa lipuzzle, o fana ka koranta ea Easy Mode, e romellang lentsoe la Labohlano le nang le lintlha tse fumanehang ka kotloloho ho inbox ea hau. Ka tsela ena, o ka itloaetsa 'me butle-butle oa ba le sebete sa ho rarolla lipuzzle tsena tse thata. Haeba u thahasella ho romella mantsoe a hau ho The New York Times, ba na le mokhoa o bulehileng oa ho romela o o lumellang ho fana ka lipuzzle tsa hau inthaneteng.

Mohloli: papali ea mantsoe ea Ella Dershowitz le koranta ea The New York Times Easy Mode.