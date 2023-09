MTV Partners le Snapchat ho Kopanya Liphihlelo tsa AR bakeng sa ho Vouta ka Likhau tsa 'Mino oa Video

By

MTV e ikopantseng le Snapchat ho lumella basebelisi ho voutela sehlopha ho Likhau tsa 'Mino oa Video (VMAs) tse tlang ba sebelisa lilense tse thehiloeng ho AR tsa Snapchat. Ka ho sebelisa Snap's Camera Kit, MTV e ikemiselitse ho kenyelletsa liphihlelo tsa 'nete tse netefalitsoeng (AR) lenaneong la likhau.

Hang ha lihlopha tse tharo tsa ho qetela tsa Mokhahlelo o Molemo ka ho Fetisisa oa Setsebi se Secha li ikemiselitse, basebelisi ba Snapchat ba tla ba le monyetla oa ho etsa likhetho ba sebelisa Lense e khethehileng e entsoeng ke Saucealitos. Ka ho bontša khetho ea bona ka monoana o le mong, e 'meli, kapa e meraro, basebelisi ba ka khetha sebini seo ba batlang ho se voutela. Leha ho ntse ho sa tsejoe hantle hore na ho vouta ha Snapchat ho tla ba le phello e kae molemong oa ho qetela, likhetho tsohle lia bohlokoa.

Nakong ea VMA livestream, MTV e rera ho bonts'a AR Moonperson, e nang le li-selfies tse rometsoeng ke balateli, ketsahalong eohle. E le ntho e makatsang, MTV e kopile batho ho fana ka li-selfies tsa bona esale pele ba sebelisa mokhoa oa setso.

Ho tsoela pele ho kenyelletsa bashebelli, batho ka bomong ba ka ba le phello ea AR Moonperson, ba e hlahisa malapeng a bona. Ka ho khetha selfie ho tsoa moqolong oa bona oa khamera, ba ka bona Moonperson e phaphametseng ka lifahleho tsa bona tse bonahalang ka har'a visor.

Basebelisi ba Snapchat ba ka fihlella liphihlelo tsena tsa AR ho qala ka 11 AM ET ka la 12 Loetse, lihora tse 'maloa pele VMA e qala ka 8 PM ET.

Le ha li-VMA tsa pele tsa MTV li rekotile litšebelisano tse limilione tse 40.1 ho li-forum tse tsebahalang tsa media tse kang Facebook, Instagram, Twitter le YouTube, Snapchat o ne a le sieo lenaneng. Leha ho le joalo, MTV e lumetse hore Snapchat e loketse hantle bamameli ba eona ba lilemo tse 13 ho isa ho tse 24.

Tšebelisano ena le MTV e tšoaea ho kena ka molao ha Snapchat sebakeng sa pontšo ea likhau a sebelisa Camera Kit ea eona. Pejana, Snap o ne a sebelisana 'moho le mekete e fapaneng ea' mino, bataki ba bohahlauli, le meketjana ea lipapali ho tsebisa balateli ka liphihlelo tsa AR. Sehlopha sa bolo ea maoto sa LA Rams, mohlala, se sebelisitse theknoloji ea Snapchat lebaleng la lipapali ho bonts'a balateli skrineng se seholo.

Khatello ea Snap ho litharollo tsa kh'amera tse tsebahalang le tse thehiloeng ho AR e se e totobala le ho feta. Ntle le ho sebelisana 'moho le mekete ea' mino, k'hamphani e phatlalalitse AR Enterprise Services (ARES) e fanang ka lisebelisoa tse kang AR Try-On le ho shebella lihlahisoa tsa 3D. Snap e boetse e hlahisitse AR Mirrors, e nolofalletsang lihlahisoa ho kopanya theknoloji ea eona libakeng tsa 'mele.

