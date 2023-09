Anker's 622 MagGo Power Bank e fana ka ho tjhaja Waelese ka Theko e Ntle

U batla banka ea matla ea ho tjhaja waelese bakeng sa iPhone ea hau? Anker's 622 MagGo Magnetic Battery hajoale e rekisoa ka $39.99 feela, $30 ho tsoa theko ea eona ea mantlha. Banka ena e nkehang ea matla e na le bokhoni ba 5,000mAh mme e khona ho matlafatsa iPhone e sebetsang ka waelese ho 7.5W. Leha e kanna ea se potlake joalo ka MagSafe Battery Pack ea semmuso ea Apple, e fana ka khetho e theko e tlase haholo. MagGo e boetse e na le sethala sa ho phutha se khonang ho ts'oara esita le iPhone ea boholo ba Max, 'me e ka habeli joalo ka mochini oa ho tjhaja o se nang mohala ha o phahamisitsoe. Anker e boetse e fana ka mofuta oa mantlha, 621 MagGo, ka $29.99, e sa kenyelletseng raha.

Ntle le banka ea motlakase, ho na le litšebelisano tse ling tse fumanehang. Setsi sa moaho oa Lego Super Mario Potso Mark Block se rekisoa ka $159.99, $40 ho tsoa theko ea sona ea mantlha. Setha sena se kenyelletsa li-mini-diorama tse nne tse atolositsoeng tse emelang maemo a ikhethileng ho tsoa papaling ea video ea Super Mario 64. Sehlopha se boetse se lumellana le lipalo tsa elektroniki tsa Lego tsa Mario, tse lumellang papali e kopanetsoeng.

Apple's 16-inch MacBook Pro e nang le processor ea M1 Max ho tloha 2021 e rekisoa ho B&H Photo ka $2,799, poloko ea $1,500. Laptop ena e na le 64GB ea RAM, 2TB SSD, 'me e na le skrine ea qeto ea 3456 x 2234. Ke mochini o matla bakeng sa phallo ea mosebetsi oa boqapi mme o na le ho tjhaja MagSafe, boema-kepe ba HDMI, le slot ea karete ea SD.

Litumellano tse ling li kenyelletsa sekoaelo se thata sa pokello ea The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - The Complete Official Guide for $25.64, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip bakeng sa balaoli ba Xbox ka $7.99, Apple's iPhone 14 Plus ea letlalo e botala ba moru ka $10.53 , Logitech G502 X e nang le marang-rang ea papali ea mouse e tšoeu bakeng sa $49.99, le "camera ea liketso" ea Insta360 Go 3 bakeng sa $369.99.

Mehloli: The Verge