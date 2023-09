Nintendo Switch 2 Rumors: Breath of Wild Demo e bonts'itsoe Graphics e Ntlafetseng le Nako ea Moroalo.

Ho na le menyenyetsi mabapi le khomphutha e latelang ea Nintendo, eo ka tloaelo e bitsoang 'Switch 2', e sa tsoa phatlalatsoa haufinyane. Ho ea ka litlaleho tse tsoang Eurogamer le VGC, bahlahisi ba khethiloeng ba bile le monyetla oa ho bonts'a console nakong ea Gamescom 2023. Demo e ne e e-na le phetolelo e ntlafalitsoeng ea The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le hoja lintlha tse tobileng tsa ntlafatso li ne li sa fanoa ka nako eo.

Lintlha tse ncha li se li hlahile ho tsoa ho podcast ea morao-rao ea Nate the Hate. Moamoheli o boletse hore demo ea tekhenoloji ea Gamescom e bonts'itse Breath of the Wild e sebetsang ho 4K 60fps, ka ntlafatso e hlokomelehang e le ho felisoa ha linako tsa mojaro. Ho bohlokoa ho hlakisa hore menyenyetsi ena ha e bolele hore sehlooho sa ho qala ha Switch se tla lokolloa hape ka lisebelisoa tse latelang. Ho e-na le hoo, e ne e sebelisetsoa ho bontša tsoelo-pele ea tekheniki ea mohlahlami.

Ho boetse ho na le liqoso tsa hore demo ea theknoloji e sebelisitse DLSS 3.5, theknoloji ea Nvidia ea nako ea sebele ea AI. Leha ho le joalo, ha ho na bonnete ba hore na demo e sebelisitse sete e felletseng ea mofuta oa 3.5, joalo ka tlhahiso ea foreimi. Ho kenyelletsoa ha DLSS e bile taba ea likhakanyo bakeng sa mohlahlami oa Switch ka lilemo tse 'maloa,' me ho boleloa ha mofuta oa 3.5 ka sebele hoa hlolla.

Nakong ea puisano ea podcast, moamoheli o boletse hore Hlakubele 2024 e ne e ka ba letsatsi le hoja ho ne ho sa hlaka hore na sena se ne se bua ka letsatsi la phatlalatso kapa la tokollo. Menyenyetsi e fetileng pejana selemong sena e khothalelitse tokollo ea morao-rao ea 2024 bakeng sa Switch 2.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore menyenyetsi ena ha e netefatsoe ka molao ke Nintendo ka nako ena. Boitsebiso bo thehiloe mehloling le menyenyetsing. Ho feta moo, haeba litlhaloso tsena li nepahetse, ho bohlokoa ho nahana hore demo ea theknoloji e bonts'itsoeng ho Gamescom e kanna ea se ke ea bonts'a likarolo tsa khomphutha ea ho qetela.

Ha menyenyetsi ena e ntse e tsoela pele ho hasana, hoa thabisa ho nahana ka menyetla ea mofuta o ntlafalitsoeng oa Breath of the Wild on the 'Switch 2'. Leha ho le joalo, ho fihlela liphatlalatso tsa molao li etsoa ke Nintendo, menyenyetsi ena e lokela ho nkoa ka thollo ea letsoai.

