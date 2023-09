Maemo a Fetohang a Theko ea Elektronike ea Lekala la Sechaba

Patlisiso ea morao-rao e entsoeng ke Euna Solutions e fana ka leseli mabapi le boemo bo ntseng bo tsoela pele ba ho reka ka elektroniki. Joalo ka litloaelo tse bonoang khoebong ea khoebo-ho-khoebo (B2B), batsamaisi ba rekang le lihlopha tsa thekiso ea thepa mekhatlong ea mmuso, ea thuto le ea lithuso ba ntse ba fetohela ho theknoloji ea dijithale ho tsamaisa mekhoa ea bona ea ho reka.

E 'ngoe ea liphuputso tsa bohlokoa ho tsoa phuputsong ke hore 44% ea bareki ba mekhatlo ea sechaba joale ba sebelisa software ea e-procurement hammoho le tsamaiso ea bona ea enterprise resource planning (ERP). Ho feta moo, 65% ea ba arabelitsoeng ba tlalehile ho sebelisa motsoako oa lefa le theknoloji e ncha ea dijithale. Mokhoa ona oa lebasetere o lumella tsamaiso ea ERP ho sebetsana le mesebetsi ea mantlha ha tharollo ea e-procurement e laola mesebetsi e rarahaneng e kang ho reka le ho laola barekisi.

Patlisiso e boetse e totobalitse bohlokoa ba ho latela melao, ho sebetsa hantle, le ho sebelisana le barekisi bakeng sa litsebi tsa theko ea sechaba. Leha ho le joalo, ke 44% feela ea baokameli ba thekiso ba bontšitseng tšepo ea hore mekhatlo ea bona e khona ho sebetsana le mosebetsi o boima, ha 25% e lumela ho ikutloa ba sa itšepe.

Basebetsi ba nakong e tlang ba hlahisa phephetso e 'ngoe bakeng sa mekhatlo ea sechaba, kaha hoo e ka bang 30% ea basebetsi ba federal ba tla be ba tšoaneleha ho tlohela mosebetsi ka 2025,' me 27% ea basebetsi e tla be e entsoe ka Gen Z. Basebetsi bana ba banyenyane ba na le kamano e matla ea theknoloji 'me ba lebeletse digital. lisebelisoa ho ba karolo ea mosebetsi oa bona. Ba etelletsa pele lits'ebetso tse lokiselitsoeng le li-automation ho lokolla nako bakeng sa merero e mengata ea maano.

Le hoja ho bile le tsoelo-pele, phuputso e senola hore 20% ea batsamaisi ba theko ea mekhatlo ea sechaba ba ntse ba itšetlehile ka ho sebetsana le pampiri le mekhoa ea lefa ea khale. Ke 14% feela e tlalehileng e sebelisa lisebelisoa tsa morao-rao tsa dijithale le mahlale bakeng sa lits'ebetso tsa bona tsa ho reka.

Seoa sa COVID-19 se potlakisitse phetoho ea dijithale ea theko ea mekhatlo ea sechaba, e qobella mekhatlo e mengata ho amohela litharollo tsa dijithale ntle le tlhokahalo. Leha ho le joalo, hase kamehla phetoho e bileng bonolo.

Qetellong, phuputso e entsoeng ke Euna Solutions e totobatsa boemo bo fetohang ba thepa ea elektronike ea lefapha la sechaba. E hatisa kamohelo e ntseng e eketseha ea thekenoloji ea dijithale, liqholotso tse tobaneng le ho hira litsebi tse nyane tsa ho reka, le bohlokoa ba lits'ebetso tse lokisitsoeng le boiketsetso ts'ebetsong ea ho reka.

