Fumana Likhokahano Papaling ea Lipuzzle ea New York Times

Kakaretso: The New York Times e lokolotse papali e ncha ea papali e bitsoang Connections. Sepheo sa papali ke ho arola sehlopha sa mantsoe a 16 ka lihlopha tse 'nè tsa sephiri ka ho fumana likamano pakeng tsa tsona. Papali e hlophisoa bocha letsatsi le letsatsi 'me e fana ka maemo a fapaneng a mathata. Libapali li ka sala morao lebelo la tsona le ho bapisa lintlha le metsoalle. Haeba o hloka thuso ho rarolla bothata, papali e fana ka malebela le ho senola likarabo. Lihlooho tsa kajeno li kenyelletsa mekhabiso ea Halloween, mananeo a seea-le-moea-pono, matšoao a mochine oa slot, le linomoro tsa lihlooho tsa libuka. Mohlala, sehlopha sa Mekhabiso ea Halloween se kenyelletsa mantsoe a kang Bat, Cobweb, Pumpkin le Tombstone. Papali e thata, empa marang-rang a fetoha letsatsi le leng le le leng, a fa libapali menyetla e mecha ea ho rarolla papali.

Connections ke papali ea puzzle e entsoeng ke New York Times. Papali e fana ka libapali ka marang-rang a mantsoe a 16 'me e ba kopa ho hlophisa mantsoe ka lihlopha tse' nè tsa tse 'nè ho latela likamano pakeng tsa bona. Likhokahano tsena li ka amahanngoa le lihlooho tse fapaneng, joalo ka litlotla tsa li-franchise tsa lipapali tsa video, tatelano ea libuka, li-shades tse khubelu, kapa mabitso a lireschorente.

Le hoja mantsoe a mang a ka bonahala eka a ka lumellana le lihlooho tse ngata, ho na le karabo e le 'ngoe feela e nepahetseng bakeng sa sehlopha ka seng. Ho thusa libapali ho tseba likhokahano, papali e li lumella ho kopanya le ho hlophisa bocha mantsoe a marang-rang.

Sehlopha se seng le se seng sa mantsoe se na le mebala-bala, 'me sehlopha se mosehla ke sona seo ho leng bonolo ho se tseba' me sehlopha se pherese ke sona se thata ka ho fetisisa. Hang ha libapali li nahana hore li khethile sehlopha, li ka fana ka karabo ea tsona. Haeba ho nepahetse, mantsoe a mane a tla tlosoa marang-rang, 'me sehlooho se a hokahanyang se tla senoloa. Ho nahana ka phoso ho tla ba joalo e le phoso, 'me libapali li na le moeli oa liphoso tse' nè pele papali e fela.

Haeba libapali li na le bothata ba ho rarolla papali, papali e fana ka malebela le ho senola tse ling tsa likarabo. Lihlooho tsa kajeno li kenyelletsa Mekhabiso ea Halloween, Lipontšo tsa TV, Matšoao a Mechini ea Slot Machine, le Lipalo ka Litlotla tsa Buka. Mohlala, e 'ngoe ea Mekhabiso ea Halloween ke Bat,' me e 'ngoe ea Lipontšo tsa TV ke 24.

Lihokelo li etselitsoe ho ba phephetso, 'me marang-rang a fetoha letsatsi le leng le le leng, a fana ka lipuzzle tse ncha tseo libapali li ka li rarollang. Kahoo haeba u sa khone ho rarolla bothata ba kajeno, etsa bonnete ba hore u khutlela hosane bakeng sa phephetso e ncha.

Mohloli: New York Times