Ha ho letho Fono ea 2 ha e Amohele letho OS 2.0.3 Firmware Update

The Nothing Phone 2, e qalileng ka Phupu 2023, e fumana ntlafatso e ncha ea firmware e bitsoang Nothing OS 2.0.3. Ntlafatso ena e tlisa lintlafatso le liphetoho tse 'maloa ho smartphone. E 'ngoe ea litlatsetso tse kholo ke widget e ncha ea compass e fanang ka navigation e qaqileng haholoanyane. Basebelisi ba tla hlokomela UI e ncha bakeng sa mokhoa oa pokothong, o ntlafatsang boiphihlelo ba mosebelisi.

Ntle le moo, ntlafatso ea firmware e kenyelletsa tšehetso bakeng sa Zomato ho Glyph's Progress bar mme e ntlafatsa tšebelisano ea OTG. Basebelisi ba ka lebella lintlafatso ho qeto ea ho hapa Screen Recorder, botsitso ba khokahano ea Bluetooth, botsitso ba NFC, le maikutlo a haptic.

Ho feta moo, ntlafatso ea Nothing OS 2.0.3 e tla le patch ea ts'ireletso ea August 2023 ea Android, e netefatsang tšireletso e ntlafetseng bakeng sa sesebelisoa. Ha ho na letho le ikemiselitseng ho fana ka lilemo tse tharo tsa lintlafatso tsa Android OS le lilemo tse 'ne tsa ts'ireletso bakeng sa Nothing Phone 2.

Ntlafatso e na le boholo ba sephutheloana sa 130 MB mme e ntse e tsoela pele ho beng ba Nothing Phone 2. Basebelisi ba ka sheba ntlafatso ka ho ea ho Litlhophiso> Sistimi> Ntlafatso ea Sisteme lisebelisoa tsa bona.

Ka Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ea eona e matla, Nothing Phone 2 e etselitsoe ho fana ka ts'ebetso e ntle haholo. Smartphone e boetse e na le likhamera tse peli tse ka morao tse nang le li-sensor tse peli tsa 50-megapixel le sebopeho se ntlafalitsoeng sa LED Glyph bakeng sa litsebiso tse tsoang lits'ebetsong tse ngata.

Ntlafatso ea firmware e fumaneha hajoale India, joalo ka ha ho netefalitsoe ke ho amoheloa ha ntlafatso ho yuniti ea tlhahlobo. Ha ho na letho le tsoelang pele ho ntlafatsa boiphihlelo ba mosebelisi le ho fana ka lintlafatso tse nakong bakeng sa li-smartphones tsa eona.

