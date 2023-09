Mortal Kombat 1 E Qala Bekeng Ena: Na U ka Sebelisa Leqheka la New Zealand?

By

Mortal Kombat 1, e leng mokhoa oa ho qala bocha o bonolo o lebelletsoeng ka matla oa franchise ea ntoa, e lebelletsoe ho qala ka la 14 Loetse ka Phatlalatso ea Premium. Leha ho le joalo, ho na le leqheka leo libapali li ka li sebelisang ho bapala papali pejana, le tsejoang e le leqheka la New Zealand.

Ka lilemo tse ngata, leqheka la New Zealand esale e le ts'ebetso e tsebahalang e lumellang libapali ho fihlella lipapali pele ho letsatsi la bona la semmuso la tokollo. Leqheka lena le nka monyetla ka phapang ea nako ea libaka lipakeng tsa New Zealand le libaka tse ling. Ka lebaka la liphapang tsena, ka linako tse ling lipapali li qala New Zealand hoo e ka bang letsatsi le felletseng pele ho Amerika Leboea.

Ho sebelisa leqheka la New Zealand, libapali li hloka ho fetola litlhophiso tsa nako sethaleng sa bona sa lipapali ho tsamaisana le sebaka sa nako sa New Zealand. Ka ho qhekella console ho nahana hore e New Zealand, libapali li ka notlolla papali pejana, leha li le sebakeng se fapaneng sa lefats'e. Leqheka lena le sebetsa bakeng sa li-platform tsa Xbox le Steam.

Leha ho le joalo, leqheka la New Zealand le ke ke la sebetsa bakeng sa Phallo ea Pele ea Phatlalatso ea Mortal Kombat 1. Papali e reretsoe ho qala ka nako e le 'ngoe lefatšeng ka bophara, ho etsa hore ho se ke ha khoneha ho e bapala pejana ho sebelisa mokhoa ona. Haeba u batla ho tseba nako e tobileng ea tokollo sebakeng sa heno, sheba mehloli ea semmuso bakeng sa tlhahisoleseling eo.

Leha ho le joalo, bakeng sa mofuta oa motheo oa papali, o qalang har'a mp'a bosiu ka la 19 Loetse, leqheka la New Zealand le ka sebelisoa. Sena se bolela hore Mortal Kombat 1 e tla bula New Zealand pejana ho feta libakeng tse ling.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore beng ba PlayStation ba kanna ba kopana le mathata ha ba sebelisa leqheka la New Zealand. Kaha liakhaonto tsa PlayStation li hlalositsoe sebakeng, libapali li tla hloka ho theha ak'haonte ea New Zealand le ho reka papali lebenkeleng la sebaka seo ho e bapala pejana.

Mortal Kombat 1 e tla fumaneha ho PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, le PC ka Steam le Epic Games Store. Haeba u batla litataiso le lintlha tse ling mabapi le papali, etsa bonnete ba hore u sheba MK1 Game Hub.

