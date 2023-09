Nintendo Switch 2: Litlhaloso tse Rumored le Letsatsi le ka khonehang la ho lokolloa

Tlaleho ea morao-rao e tsoang ho leaker e tsebahalang ea papali ea video NateTheHate e fane ka lintlha tse eketsehileng mabapi le Nintendo Switch 2. Ho ea ka Nate, tsamaiso e ncha e ile ea bontšoa ho bahlahisi ka mor'a mamati a koetsoeng ho Gamescom 2023 Cologne, Jeremane.

E 'ngoe ea lintlha tsa bohlokoa tse arolelanoang ke Nate ke hore demo ea The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ne e sebetsa tsamaisong e ncha ka qeto ea 4K le liforeimi tse 60 motsotsoana, ka linako tse khuts'oanyane tsa ho jarolla ha li bapisoa le Nintendo Switch ea pele. . Sena se fana ka maikutlo a hore Switch 2 e kanna ea ntlafatsa bokhoni ba ts'ebetso, haholo ha e emisitsoe.

Ho boetse ho boletsoe hore tsamaiso e ncha e ka kenyelletsa theknoloji ea DLSS (Deep Learning Super Sampling), haholo-holo DLSS 3.5. Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore ts'ebetsong ea DLSS ho Switch 2 e ka 'na ea se ke ea kenyelletsa likarolo tsohle tse fumanehang ho PC version.

Pontšo e 'ngoe e bontšitsoeng ho Gamescom ho tlalehoa e le The Matrix, e neng e bonahala e tsamaisana le li-consoles tsa moloko o latelang ho latela boleng ba pono, ho kenyeletsoa le bokhoni bo ntlafalitsoeng ba ho latela mahlaseli. Leha ho le joalo, ho nahanoa hore e ka 'na eaba demo ena e ne e sa sebetse ho lisebelisoa tsa tlhaho, empa ho na le PC kapa dev kit e nang le litlhaloso tse tšoanang.

Leha lipuisano ho Gamescom li bonts'itse letsatsi le ka bang teng la tokollo ka Hlakubele 2024, NateTheHate e bontšitse ho hloka botsitso mabapi le hore na letsatsi lena le bua ka phatlalatso ea semmuso kapa ho hlahisoa ha Nintendo Switch 2.

Ha e le ho tsamaellana ka morao, ha ho so be le tlhaiso-leseling e hlakileng mabapi le hore na sistimi e ncha e tla lumellana le lipapali tse lokollotsoeng bakeng sa Nintendo switjha ea mantlha.

Le ha lintlha tsena li fana ka pono e khahlang ea rumored Nintendo switjha 2, ho bohlokoa ho atamela tlhahisoleseling ena ka hloko kaha e ntse e ipapisitse le ho lutla ho sa netefatsoang. Ke nako feela e tla bolela hore na menyenyetsi ena e nepahetse, 'me balateli ba emetse ka tjantjello liphatlalatso tsa semmuso tse tsoang ho Nintendo ka bobona.

Mehloli: NateTheHate, Reddit