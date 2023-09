By

Ka 1991, Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) e ile ea kena indastering ea lipapali. Le hoja CD-i e tšepisitse ho bapala li-CD le lipapali tsa video ka bobeli, botumo ba eona bo bobe bo le lipapaling tseo e fanang ka tsona. Ka ho hlakileng, Zelda Franchise e ne e le e 'ngoe ea litlotla tse ileng tsa fihla sethaleng sena, empa ea kopana le ho nyelisoa le ho soetseha ho atileng. Ka pele ho 2023, 'me Seth Fulkerson, ea tsejoang e le "Dopply," o lokiselitsoe ho lokolla Arzette: The Jewel of Faramore, papali ea sethaleng e fanang ka tlhompho ho lipapali tsa quirky le tse atisang ho nyatsuoa tsa nako ea CD-i.

Demo ea Arzette ho PAX West 2023 e bonts'itse boinehelo le tlhokomelo ho lintlha tseo Fulkerson a li tšetseng morerong ona. Papali e ts'oara ka bots'epehi lipono le mechini ea lipapali tsa pele tsa CD-i Zelda. Fulkerson, hammoho le li-retro game connoisseurs Limited Run, o hlahlobile ka hloko semelo se pentiloeng ka letsoho, li-sprites tse qaqileng, esita le li-cutscenes tse tummeng hampe tse neng li khesoa ke ba bangata. Ho sa tsotellehe maikutlo a fosahetseng a pota-potileng mohloli oa mohloli, Fulkerson o bona bokhoni lipapaling tsa pele, a ananela motsoako oa bona oa mekhoa e metle le e sa tloaelehang le mokhoa oa bona oa pono o ikhethang.

Leha ho etsisa lipapali tsa retro e se e le mofuta o tsebahalang, Arzette o hlahella e le o mong oa liteko tsa pele tsa ho etsisa boiphihlelo ba CD-i. Fulkerson oa lumela hore libapali tse ngata li ka 'na tsa se na tsebo leha e le efe ea lipapali tse ileng tsa susumetsa Arzette, empa o lumela hore sethala sa ketso se entsoeng ka letsoho se nang le li-cutscenes tse khahlehang le ka linako tse ling li ka natefeloa ke mang kapa mang. Bakeng sa ba tloaelaneng le lisebelisoa tsa mohloli, ho na le Mahe a Paseka le litšupiso tse poteletseng tse hasaneng ho pholletsa le papali, ho eketsa thabo e eketsehileng.

Le hoja Fulkerson a ke ke a bua ka ho hlaka lipapali tsa pele tsa Zelda CD-i ka lebaka la mabaka a molao, o amohela pululelo ea bona ha a ntse a leka ho theha phihlelo e ikemetseng le e ikhethang le Arzette. Ha e le hantle, e mong oa litsebi tsa pele tse tsoang lipapaling tsa CD-i Zelda, Rob Dunlavey, o kentse letsoho 'mapeng oa lefats'e le bonono ba boemo ba Arzette, ho bontša kamano pakeng tsa merero e' meli.

Se khethollang Arzette ke boiteko bo tiileng ba ho nchafatsa nako e mpe haholo ea lipapali. Takatso ea Fulkerson bakeng sa lipapali tse sa ananeloeng le tumelo ea hae matleng a tsona a sa sebetseng li bonahala morerong ona. Ka Arzette, o na le tšepo ea ho bontša hore ka nako, lisebelisoa, le moralo o motle oa papali, esita le lipapali tse "mpe" li ka fetoloa ntho e monate le e sa lebaleheng.

Mehloli: Nintendo Life