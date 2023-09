Apple e Utlolla iPhone 15: Likarolo, Litheko, le Letsatsi la Phatlalatso

By

Apple haufinyane e senotse mofuta oa eona o lebelletsoeng haholo oa iPhone 15 nakong ea ketsahalo e khethehileng Steve Jobs Theatre e Cupertino, California. Mefuta e mecha ea iPhone 15 e ikemiselitse ho lokolloa Aotearoa (New Zealand) ka la 22 Loetse, ka litheko tse qalang ho NZ$1649 bakeng sa mofuta o tloaelehileng, NZ$2099 bakeng sa Pro, le $2499 bakeng sa Pro Max.

Nakong ea ketsahalo, Apple e boetse e senotse mefuta ea morao-rao ea Apple Watch, e nang le karolo e ncha ea taolo ea boitšisinyo. Ka tšobotsi ena, basebelisi ba ka etsa mesebetsi e fapaneng ka ho tlanya monoana o motona le oa pele hammoho.

Ho khahlisang, mofuta oa iPhone 15 o hlahisitsoe ka litheko tse tšoanang le tsa mofuta oa pele oa iPhone 14 naheng ea Amerika. Leha ho le joalo, New Zealand, iPhone 15 ea motheo e rekoa ka NZ$50 holimo ho iPhone 14. Theko ea ho qala ha iPhone 15 Pro e NZ$100 ho feta iPhone 14 Pro, 'me mefuta e mecha ea Plus le Pro Max e bone ho phahama ha theko ea ho qala. ea NZ$300 ha e bapisoa le mefuta ea selemo se fetileng.

Ntho e 'ngoe e hlokomelehang ea mofuta oa iPhone 15 ke ho hlahisoa ha likou tsa USB-C bakeng sa ho tjhaja. Mohato ona o tla ka mor'a hore European Union e fetise molao o hlokang hore lisebelisoa tsohle tse nyenyane, ho kenyeletsoa li-smartphone, li sebelise ho tjhaja USB-C ka 2024. Ka phetoho ena, mohala o tšoanang o lefisang iPhones o ka boela oa lefisa lifono tse ngata tsa morao-rao tsa Android le lisebelisoa tse ling. Ho feta moo, e lumella ho tjhaja ka morao, ho bolelang hore basebelisi ba ka nchafatsa lisebelisoa joalo ka nyeoe ea bona ea AirPods ka kotloloho ho tsoa ho iPhone ea bona.

Mabapi le mebala, mefuta e tloaelehileng ea iPhone 15 le Plus e tla fumaneha ka pinki, e mosehla, e putsoa, ​​​​e tala le e ntšo. Mefuta ea iPhone 15 Pro le Pro Max e fana ka likhetho tse ntšo, tse tšoeu, tse putsoa le tsa tlhaho tsa titanium. Leha ho le joalo, ho fapana le lifono tse ling tse bapisoang tsa Android, mefuta e tloaelehileng ea iPhone 15 ha e na pontšo e lulang e le teng kapa pontšo ea 120Hz.

Mefuta ea iPhone 15 Pro e tla le mokotla o bobebe le o matla oa titanium, o nkelang tšepe e se nang tšepe e sebelisitsoeng mefuteng e fetileng. Ho feta moo, switjha e sa bueng e lehlakoreng la fono e nketsoe sebaka ke konopo ea ketso e ka lokisetsoang.

Ka kakaretso, mofuta oa iPhone 15 o fana ka likarolo tse ncha, litheko tse phahameng tsa mefuta e meng, le boiketlo ba ho tjhaja USB-C. Ka litlhaloso tsa bona tse khahlang le meralo e ntlafalitsoeng, li-iPhones tsena tse ncha li tla hohela tlhokomelo ea ba chesehelang Apple le barati ba theknoloji ka ho tšoanang.

