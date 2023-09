Google Rolls Out Redesign ea Pixel Camera App ka Version 9.0, E Hloka Android 14

By

Google e hlahisa tokiso e kholo ea sesebelisoa sa Khamera ea Pixel ka mofuta oa 9.0, eo hajoale e hlokang Android 14. Ntlafatso ena e tla le switch e ncha ea Photo/Video e fumanehang botlaaseng ba skrini. Ho suthela holimo ho "viewfinder" ho boetse ho bula sebaka sa litlhophiso. Basebelisi ba tla fumana carousel ea likarolo tse teng tsa khamera kamora ho fihlella phanele ea litlhophiso.

Ka sebopeho se hlophisitsoeng bocha, mekhoa ea khamera e hlophisitsoe bocha. Mefuta ea Lifoto e fumanehang ke Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama, le Photo Sphere. Mefuta ea Video e kenyelletsa Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion, le Time Lapse.

Ntlafatso e 'ngoe e hlokomelehang ke hore Night Sight e se e le sebaka sa ho swipe feela, 'me li-control tsa video li phatlalalitsoe hore li fihlelle habonolo. The switcher e khomaretse 'me e hopola mokhoa oa ho qetela o sebelisoang ke mosebelisi, ebang ke Photo kapa Video mode.

Ntle le moo, ntlafatso ena e fetola boemo ba ponelopele ea roll ea khamera le switcher ea lense e ka pele / e ka morao. Pejana, ponelopele ea roll ea khamera e ne e hlaha qetellong mme switcher ea lense e ka pele / e ka morao e ne e le kaholimo ho skrini. Leha ho le joalo, ka ho tsosolosoa, k'hamera e shebileng ka pele e patiloe ka holimo, 'me ponelopele ea moqolo oa khamera e fihlella ka boitšisinyo ba nako e telele.

Ntle le ho hlophisa bocha, ha ho na liphetoho tse ling tse kholo tsa pono. Letšoao la theme le ntlafalitsoe, 'me le se le le seholo.

Phetolelo e ncha ea app ea Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, e sebetsa feela le Android 14 'me e ke ke ea kenya liphetolelong tsa khale joaloka Android 13. Ntlafatso ena e ntse e hlahisoa bakeng sa basebelisi ba Pixel Lenaneong la Beta. Ha ntjhafatso e qalile ka la 7 Loetse, ha e so fumanehe haholo Lebenkeleng la Play. Leha ho le joalo, e ka khoasolloa ho APKMirror.

Mohloli: [Sehlopha sa Litaba tsa Google ho Telegraph](mohloli)