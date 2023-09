Sehlopha sa Embracer se Lekola ho Rekisa Boithabiso ba Gearbox Ka mor'a ho Senya Matsete

Embracer Group, e leng kopano ea lipapali tsa lipapali, ho tlalehoa hore e nahana ho rekisa setsi sa eona sa Gearbox Entertainment, molemong oa ho hlaphoheloa ka mor'a ho putlama ha selekane se seholo sa lichelete pejana selemong sena. Leha Embracer hajoale e ntse e hlahloba bareki bao e ka bang bareki ba Gearbox, ha ho na konteraka e tiisitsoeng.

Sehlopha sa Embracer se ntse se tsoela pele ho reka lintho ka potlako lilemong tse 'maloa tse fetileng, se bokella karolo e kholo ea thepa ea lipapali le boithabiso. Sena se kenyelletsa ho fumanwa ha Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (mohlahisi wa Tomb Raider), le ditokelo tsa ho fumana franchise tse kang The Lord of the Rings le The Hobbit. Leha ho le joalo, lintho tsena tse fumanoeng li ile tsa tla ka litšenyehelo tse phahameng, tse ileng tsa fetoha taba ea bohlokoa ha khoebo ea lichelete tsa liranta tse limilione tse likete tsa 2, e tlalehoang e tsoa ho sehlopha sa matsete sa Saudi, e oela ka June.

Ho hlaphoheloa bothateng bona, Embracer Group e phatlalalitse merero ea tokiso ea khamphani ka bophara, e kenyelletsang ho lelekoa mosebetsing, mehato ea ho fokotsa litšenyehelo, le ho theola likarolo tse itseng. E 'ngoe ea lintho tse ka qojoang tse ntseng li nahanoa ke Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment e nkiloe ke Embracer Group ka 2021 ka theko e ka bang $ 1.3 bilione. Ho tloha ha e fumanoa, Gearbox e lokolotse li-spinoffs tse peli tsa letoto la lipapali tse tummeng tsa Borderlands, tse nang le filimi ea Borderlands e lokelang ho lokolloa ka 2024. Ho phaella moo, ho lokolloa ha bona morao tjena, Remnant 2, e ile ea e-ba sehlooho se rekisoang ka ho fetisisa United States bakeng sa khoeli ea khoeli. Phupu.

Ho ea ka Reuters, Gearbox Entertainment e ntse e rekisoa haholo-holo ho lihlopha tsa lipapali tsa machaba. Embracer Group e tšepa hore ka ho rekisa Gearbox, ba ka tsitsisa lichelete tsa bona 'me ba tsepamise maikutlo holim'a lipapali tsa bona tse setseng tsa lipapali le boithabiso.

Mehloli: Reuters