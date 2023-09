Karolo ea Meralo ea Motheo ea Sechaba ea Dijithale ho Tsoela Pele Kakaretso ea Lichelete le Tlhahiso

By

G20, ka tshebedisano-mmoho le Banka ya Lefatshe le Selekane sa Lefatshe sa G20 bakeng sa Kenyeletso ya Ditjhelete (GPFI), e lokolotse tataiso ya leano mabapi le ntshetsopele le phano ya mananeo a motheo a dijithale a setjhaba (DPI) ho kgothaletsa kenyeletso ya ditjhelete le dipoelo tsa tlhahiso ho Global South. Tokomane ena e hlahloba bokhoni ba li-DPI mabapi le ho tsamaisa kenyelletso ea lichelete le tlhahiso, ka lithuto tsa liketsahalo tse tsoang libakeng tse fapaneng.

Li-DPI, ha li kenngoa ts'ebetsong e le litsamaiso tse sebelisanang le tse bulehileng, li na le matla a ho theha moruo o kenyeletsang le ho fana ka lihlopha tse tlokotsing monyetla o bonolo le o sireletsehileng oa litšebeletso tsa bohlokoa ka mekhoa ea ho lefa e sebetsang hantle. Mafaratlhatlha ano gape a na le seabe se segolo mo go thuseng dinaga go fitlhelela Dipeelo tsa Tlhabololo e e Tshwarameng ya Dinagakopano (SDGs).

Tataiso ea leano e fana ka mohlala oa India, e atlehileng ho kenya ts'ebetsong li-DPI tse kang Aadhaar ID ea digital le sethala sa litefo tsa digital sa UPI se sebelisanang. G20 e lumela hore li-DPI li ka thusa eseng lekala la lichelete feela empa le libaka tse ling tse kang tlhokomelo ea bophelo bo botle, thuto le boiketlo ba sechaba.

Le hoja e ananela tsoelo-pele e entsoeng boitekong ba lefats'e ba ho kenyelletsa lichelete ka tšebeliso ea litšebeletso tsa lichelete tsa digital (DFS), khatiso e hatisa hore ho sa ntse ho e-na le mosebetsi o mongata o lokelang ho etsoa, ​​​​'me li-DPI li ka thusa ho finyella lipakane tsena. Li laoloa hantle, li-DPI li na le monyetla oa ho theola litšenyehelo tsa transaction, ho susumetsa mekhoa e mecha, ho matlafatsa tlhōlisano le tšebelisano-'moho, le ho ntlafatsa liphihlelo tsa basebelisi.

Bakeng sa lekala la poraefete, li-DPI li fana ka menyetla ea ho iqapela, ho eketsa bokhoni, le phihlello ea mebaraka e mecha le mekitlane, ha feela maemo a hlokahalang a setheo le mebaraka a le teng.

Leha ho le joalo, ho kengoa tšebetsong ha li-DPI ho boetse ho tlisa likotsi tse ka bang teng tse amanang le ts'ebetso, molao, taolo, ho se lefelle, ho behelloa ka thoko, le litaba tsa ts'ireletso ea bareki ba lichelete. E le ho sebetsana le likotsi tsena le ho sebelisa melemo ea li-DPI ka botlalo, ba boholong ba phehelloa ho theha tikoloho e nolofalletsang ka mekhoa e metle, taolo le tlhokomelo e itšetlehileng ka kotsi, le meralo e matla ea tšireletso ea data.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore litlhahiso tse tokomaneng ea leano ke tsa boithaopo ebile ha li tlamehe, tse reretsoeng balaoli ba sechaba empa li ka boela tsa e-ba molemo ho ba bang ba amehang ho kenya letsoho lits'ebetsong tsa sechaba tsa digital.

Nts'etsopele e amanang le eona, sistimi ea litefo ea UPI ea India, e leng karolo ea mantlha ea lisebelisoa tsa eona tsa sechaba tsa dijithale, e bile le khoeli e robehileng ka Phato ka litšebelisano tse limilione tse likete tse 10.58. Sena se bontša keketseho ea 67 lekholong ha e bapisoa le ea selemo se fetileng. Katleho ea UPI ea India e hohetse thahasello ho tsoa linaheng tse ling, moo linaha tse tharo tsa Afrika li tlalehoang li le lipuisanong le India ho hlahloba litšebelisano le ho rua molemo phihlelong ea India le UPI.

mehloling

– G20 Policy Guide on Digital Public Infrastructure for Financial Kenyeletso le Tlhahiso

- NDTV: India's UPI Payments System Lioache Rekota Litšebetso ka Phato