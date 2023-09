Likarolo tse Ntlafetseng tsa Tšireletso ho Samsung's One UI Watch 5 Update

By

Ntlafatso ea Samsung ea One UI Watch 5 e hlahisa likarolo tse ntlafalitsoeng tsa ts'ireletso bakeng sa basebelisi ba Galaxy Watch. Phetoho e 'ngoe e hlokomelehang ke hore PIN kapa linotlolo tsa skrini tse thehiloeng ho paterone li ke ke tsa hlola li fetisoa ke litlhophiso tsa feme. Sena se bolela hore haeba Galaxy Watch ea hau e na le ntlafatso ea morao-rao 'me u na le PIN kapa senotlolo sa skrine se thehiloeng ho mohlala se nolofalitsoeng, u tla susumelletseha ho kenya PIN kapa mohlala nakong ea ho seta qalong ka mor'a hore fektheri e tsosolosoe.

Ha ho na le Galaxy Watch e lahlehileng kapa e utsoitsoeng, ts'ebetso ena e ekelitsoeng ea ts'ireletso e thibela phihlello e sa lumelloeng mme e sireletsa data ea hau. E netefatsa hore ha ho motho e mong ea ka sebelisang oache ea hau ntle le ho kenya PIN kapa paterone e nepahetseng. Ntlafatso ena e ikemiselitse ho fana ka tšireletso e matlafalitsoeng le khotso ea kelello ho basebelisi ba Galaxy Watch.

Leha ho le joalo, haeba u lebala PIN kapa paterone ea hau, u ntse u ka khona ho fumana phihlello ea Galaxy Watch ea hau ka ho netefatsa boitsebiso ba hau ka ak'haonte ea hau ea Google le smartphone. Ka ho sebelisa Google ID ea hau kapa menoana, u ka khona ho khutlisa Galaxy Watch ea hau ka mor'a hore fektheri e tsosolosoe.

Ho bohlokoa ho hlokomela hore basebelisi ba bang ba tlalehile mathata ka ho netefatsa ak'haonte ea bona ea Google ba sebelisa sehatisi sa menoana nakong ea ts'ebetso ea ho seta. Leha ho le joalo, ho kenya phasewete ea akhaonto ea Google ka letsoho ho ipakile e le mokhoa o atlehileng oa ho netefatsa boitsebiso le ho notlolla oache.

Nchafatso ea One UI Watch 5 e qalile ka letoto la li-Galaxy Watch 6 'me e se e fumaneha bakeng sa li-lineups tsa Galaxy Watch 4 le Watch 5 mebarakeng e fapaneng. Samsung e ntse e tsoela pele ho beha ts'ireletso le lekunutu la basebelisi ba eona pele, 'me ntlafatso ena ke bopaki ba boitlamo ba bona.

Ka kakaretso, mehato e ntlafetseng ea ts'ireletso ho ntlafatso ea One UI Watch 5 e fana ka tšireletso e khōloanyane bakeng sa basebelisi ba Galaxy Watch le ho netefatsa hore boitsebiso ba bona ba botho bo lula bo sireletsehile esita le haeba fektheri e seta bocha.

