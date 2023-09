Bafofisi ba Lifofane ba Litlhahiso tsa Maeto a Dijithale ba Ho Atoloha Lefatšeng ka Bophara, ba Tšehetsoa ke Li-Biometric Scanners tsa Idemia.

By

Bafofisi ba lifofane ba lefats'e ka bophara bakeng sa mangolo a ho tsamaea a dijithale ba ikemiselitse ho fetela ka nqane ho Europe, ka li-scanner tse tlang tsa biometric tse tsoang ho Idemia tse tšehetsang mangolo ana a dijithale. Sena se senotsoe nakong ea webinar ea morao-rao ea Boiphihlelo ba Bokamoso ba Maeto e bitsoang "The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?" Webinar e ile ea kopanya bankakarolo ho tsoa mmusong oa US, lik'hamphani tsa lifofane le Idemia ho buisana ka ho kengoa ts'ebetsong ha mangolo a thuto a dijithale le phokotso ea licheke tsa litokomane tsa ID boemafofaneng.

Neal Latta oa US Transportation Security Administration (TSA) o ile a hlahloba lenaneo la TSA PreCheck, a totobatsa katleho ea lona ho sebetsana le baeti ka katleho. Hoo e ka bang liperesente tse 99 tsa baeti ba fetang PreCheck ba sebetsoa ka metsotso e 10 kapa ka tlase ho moo. Selemong sena feela, lenaneo la TSA PreCheck le bone keketso ea bakopi ba ka bang limilione tse 4. Ka TSA PreCheck, Customs and Border Protection's Trusted Travelers, le batho ba bang ba kotsing e tlase, joalo ka basebetsi ba DoD, batho ba limilione tse 34 ba ka rua molemo lits'ebetsong tse potlakileng tsa boema-fofane.

Greg Forbes oa Delta Air Lines o buile ka maikutlo a bareki, a hatisa hore boholo ba baeti ba khetha ho sebelisa li-biometric tsa sefahleho ho feta litokomane tsa setso tsa maeto. Ho feta moo, basebelisi ba ID ea dijithale ba fa lits'ebetso tsa boema-fofane lintlha tse 30 tse holimo tsa Net Promoter Score. Phihlelo ea Delta ea biometric Touchless PreCheck e ntse e hola ho fihla boema-fofane bo boholo New York (JFK le La Guardia) le LA (LAX). Forbes e boletse hore Delta e ikemiselitse ho tsamaisana le lebelo leo TSA e batlang ho holisa bokhoni ba eona ba biometric.

Ka ntle ho maikutlo a bapalami, taba ea mantlha e sala e le ho sebetsana ka katleho le palo e phahameng ea bapalami ntle le ho senya ts'ireletso. Biometrics e ka fokotsa haholo linako tsa ho theoha ha mekotla ho tloha ho karolelano ea metsotso e 4 ho isa ho metsotsoana e 30 feela. Sena se totobalitsoe ke Forbes nakong ea webinar.

Nakong ea webinar, Nick van Straten oa KLM o ile a buisana ka sefofane sa Digital Travel Credential Type 1, eo Idemia e sebetsang ho eona e le mofani oa theknoloji. Bapalami ba ka etsa Digital Travel Credential (DTC) ka ho hlahloba phasepoto ea bona ba sebelisa sesebelisoa sa smartphone se fanoeng ke Idemia. Mofofisi enoa hajoale o ntse a etsoa ka lifofane lipakeng tsa Canada le Netherlands, 'me ke ntšetso-pele ea mofofisi oa pele ea ileng a sitisoa ke seoa sena.

Lisa Sullivan oa Idemia o hlokometse hore laesense ea ho khanna ea mehala e hlahisoang ke linaha tse ling tsa US e batla e lekana le DTC. O ile a boela a bolela hore e latelang iteration ea Credential Authentication Technology (CAT) II disebediswa tse fanoeng ho TSA ka Idemia tla khona ho amohela ditsitithale maeto a. Ho feta moo, 1: N kananelo ea sefahleho e ka kengoa ts'ebetsong libakeng tse ling ho netefatsa ho ts'oana ho liphihlelo tsa bapalami.

Sepheo se seholo sa Idemia bakeng sa ngoliso ea biometric ho TSA PreCheck ke ho fa bareki mefuta e fapaneng ea likhetho tsa ho kenela, ho netefatsa boiphihlelo bo se nang moeli le bo tšepahalang ba moeti.

Mehloli: Boiphihlelo ba Maeto a Bokamoso

Litlhaloso:

Tsena ke mefuta ea dijithale ea litokomane tsa maeto, joalo ka liphasepoto, tse ka bolokoang le ho hlahisoa ka mokhoa oa elektroniki ho lisebelisoa tsa mehala kapa ka boitsebahatso ba biometric. Biometric: Biometrics e bolela tekanyo le tlhahlobo ea litšobotsi tse ikhethang tsa 'mele kapa tsa boitšoaro molemong oa ho tsebahatsa le ho netefatsa. Sena se ka kenyelletsa likhatiso tsa menoana, lisebelisoa tsa iris, temoho ea lentsoe, le ho lemoha sefahleho.

Idemia ke moetapele oa lefats'e oa tharollo ea boitsebahatso e ekelitsoeng, e fanang ka theknoloji le lits'ebeletso bakeng sa netefatso e sireletsehileng le boitsebahatso. TSA PreCheck: TSA PreCheck ke lenaneo la US Transportation Security Administration le fanang ka tlhahlobo e potlakileng ea ts'ireletso bakeng sa baeti ba tšepahalang, e ba lumellang hore ba fete libakeng tsa ho hlahloba ts'ireletso ba roetse lieta, lino tse ka mekotleng ea bona, le lilaptop maemong a bona.

