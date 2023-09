Monyetla oa ho Fetola 2: Ho Laola Litebello

By

Li-demos tsa morao-rao tsa Switch 2 e tlang ho Gamescom li felisitse likhopolo-taba ka hardware le bokhoni ba eona. Le ha console e ncha e lebelletsoe ho fana ka ntlafatso e kholo ho feta ea pele ho eona, ho bohlokoa ho atamela menyenyetsi ka hloko le ho laola litebello tsa rona.

Phetoho ea moaho oa sejoale-joale oa Nvidia e bula menyetla e khahlisang bakeng sa lisebelisoa tse ncha. Litlaleho tsa The Matrix Awakens tse sebetsang ho lisebelisoa tse shebiloeng tse nang le DLSS le ray tracing li ekelitse thabo. Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hopola hore sena ha se bolele hore console ea letsoho e tla ba le ts'ebetso e lekanang le Xbox Series S.

Lefatšeng la li-console hardware, haholo-holo ha ho tluoa ho Nintendo, litebello li tlameha ho fokotsoa. Ho lutla le menyenyetsi ho fana ka tlhahisoleseling e fokolang mme hangata ho lebisa liqetong tse fosahetseng. Poleloana "Low Information Zone" kapa LIZ, e qapiloeng ke UFO debunker Mick West, e bolela ho haella ha lintlha tse thata tse lebisang tlhalosong le litakatsong.

Ho bohlokoa ho nahana ka boemo ha ho ne ho phatlalatsoa Phetoho ea mantlha. Ho lutla le menyenyetsi mabapi le lipapali tse kang Doom 2016 le The Witcher 3 e tlang ho console e ne e bonahala e sa kholoe ka nako eo. Leha ho le joalo, ha lipapali tsena li qetella li lokolloa ho Switch, ho ile ha hlaka hore hardware e ka khona ho feta kamoo ho neng ho nahanoa kateng pele. Maikutlo a joalo a fosahetseng a ka hlaha ka demo ea menyenyetsi ea The Matrix Awakens on Switch 2.

Leha ho ka etsahala hore tlaleho eo ke 'nete, ha ho fanoa ka boiphihlelo ba Lipapali tsa Epic, bokhoni ba 'nete ba console bo ntse bo tla bonahala. Prosesa ea mehala le kamoo Lipapali tsa Epic li ntlafalitseng mosebetsi oa tsona bakeng sa eona li tla etsa qeto ea ts'ebetso. Lipapiso tsa ho tšelisa le li-demos tsa PC tsa The Matrix Awakens li lokela ho atameloa ka hloko, ho nahanoa ka hore na lipapali tse kang Doom 2016 le The Witcher 3 li tsamaile joang ka Phetoho ea mantlha ha e bapisoa le balekane ba bona ba PS4.

Tšebelisano 'moho le Nvidia e tlisa melemo ho Switch 2, joalo ka theknoloji e kang DLSS le ntlafatso ea mahlaseli a marang-rang. Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hlokomela hore console e ntse e tla ba le matla a fokolang ha e bapisoa le li-consoles tsa setso. Leha e kanna ea feta litsamaiso tse thehiloeng ho AMD, ha ho na monyetla oa ho ts'oana le ts'ebetso ea Xbox Series S ka lebaka la mefokolo ea lisebelisoa tsa mehala.

Qetellong, bokhoni ba Switch 2 boa thabisa, empa ho bohlokoa ho laola litebello. Lits'oants'o tsa menyenyetsi le tsoelo-pele ea theknoloji li bonts'a menyetla e ts'episang, empa ho fihlela re e-na le tlhaiso-leseling e hlakileng le boiphihlelo, ho bohlokoa hore re se ke ra fetelletsa bokhoni ba console.

mehloling

- Eurogamer

- Lipapali tsa Video Chronicle