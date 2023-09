Letoto le tsebahalang la anime, Demon Slayer, le ikemiselitse ho lokolla papali e ncha ea video e bitsoang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! bakeng sa Nintendo Switch. Ho fapana le lipapali tse tloaelehileng tsa ntoa ea anime, ena e nka sebopeho sa papali ea boto ea Mario Party-esque.

E ts'oanang le Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ke papali ea mokha oa libapali tse 'ne e nang le lipapali tse fapaneng tse nyane. Libapali li tla theola litaese ho tsamaea ka har'a lithaele tsa papali ea boto le ho bapala lipapali tse bobebe joalo ka ho hakanya hore na Nezuko, e mong oa libapali, o ipatile ka har'a lebokose lefe. Leha ho le joalo, papali e boetse e kenyelletsa potoloho ea bosiu moo libapali li tlamehang ho fumana le ho felisa bademona. , e lumellanang le letoto la li-anime.

Leha Nezuko a theotsoe ho sebapali se tšehetsang papali, libapali li ka khetha ho bapala e le mohanyetsi Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, le litho tse robong tsa Hashira. Papali e ikemiselitse ho fana ka boiphihlelo bo monate ho balateli ba letoto ka ho kenyelletsa libapali tse tloahelehileng le papali e monate.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ke papali ea bobeli ea papali ea video e ikamahanyang le letoto la Demon Slayer ka mor'a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, mohlabani oa lebala la lipapali le entsoeng ke CyberConnect2. Papali e tlang e lebelletsoe ho lokolloa ho eShop ea Japane ka 2024, 'me tokollo ea Senyesemane e ka latela nakoana kamora moo, ho ipapisitse le ho fumaneha ha papali e fetileng.

Ka kakaretso, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! e tlisa lefats'e la Demon Slayer bophelong papaling e ikhethang ea mofuta oa Mario Party, e fang balateli mokhoa o mocha oa ho ba le letoto le ratoang.

