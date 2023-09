Noel Edmonds O ne A Bona Ka mor'a Khaontara ea Somerset Café

By

Noel Edmonds, ea tsebahalang ka karolo ea hae e le motsamaisi oa Deal or No Deal, o sa tsoa bonoa UK ka phetoho e makatsang ea mosebetsi. Mohale oa TV o ile a etela Victoria Park Community Cafe e Frome, Somerset, moo a ileng a etsa qeto ea ho thusa ka ho sebeletsa bareki ka boeena.

Sebaka sa thekiso ea lijo, se tsamaisoang ke Cultivating Community, se nang le baithaopi, se ile sa ba le pherekano e khōlō ha Noel a itlhahisa. Moithaopi oa k'hafi Sherry Anne Downes o arolelane hore bareki ba thabetse ho mo bona mme Noel a tlamehile ka thabo ha a botsa hore na o batla ho tloha ka mor'a khaontara.

Leha ho ne ho bonahala eka Noel o ne a ntse a batla phetoho e ka bang teng mosebetsing, o ile a hana tlhahiso ea ho ba le mokete o tloaelehileng lebenkeleng la ho jella. Sena se ne se bakoa ke sebaka se pakeng tsa bolulo ba hae ba hona joale New Zealand le UK. Noel le mosali oa hae Liz ba ile ba fallela New Zealand ka 2019 'me ba se ba fumane thepa e fapaneng, ho kenyelletsa le e nang le k'hefi.

Thahasello ea Noel ho khefi ea sechaba e ne e bakoa ke phihlelo ea hae ea ho ba le k'hefi New Zealand. O ile a kena lipuisanong le basebetsi ka ho thehoa ha bona mme a boela a bua ka merero ea hae ea khoebo.

Ho lumeloa hore ketelo ea Noel UK e susumetsoa ke tsoalo ea ngoana oa morali oa hae Alice. Ho tlalehoa hore o lula Bude, Cornwall, e haufi le moo morali oa hae a lulang teng. Noel o na le barali ba bane ba lenyalo la hae la pele, 'me hona joale o nyetsoe ke Liz ho tloha ka 2009.

