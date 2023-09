Setshosa se Seholo se Tsebahatsa Papali ea Papali ea Pop-Up Bekeng ea Lipapali ea Machabeng ea Melbourne ea 2023

By

Massive Monster, moqapi oa Cult of the Lamb, o senotse merero ea papali e khethehileng ea lipapali e tla ba teng nakong ea Beke ea Lipapali ea Machaba ea Melbourne (MIGW) ka 2023. Batho ba tlileng ho bapala li-demos tse bapaloang ho tsoa li-studio tse fapaneng tse tsebahalang.

Papali ea lipapali tsa pop-up e tla buleloa sechaba ho tloha ka la 3 Mphalane ho isa la 8 Mphalane 2023, 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Pontšo ena e tla ba kantle ho CBD ea Melbourne 'me e tla fa batho ba chesehelang lipapali monyetla oa ho iponela lipapali tsa indie tsa morao-rao tse tlang le tse tlang.

Tse ling tsa lipapali tse tiisitsoeng tse tla hlahisoa li kenyelletsa Boomerang Fu, Cult of Konyana, Gubbins, The Drifter, le The Dungeon Experience, ka monyetla oa ho eketsa tse ling tse lebisang lenaneong. Likopano tsa sechaba li tla tšoaroa ka linako tse itseng, ’me mananeo a Labobeli ho isa Labohlano a tla tšoaroa ho tloha ka 12pm ho isa ho 5pm, ’me mananeo a Moqebelo ho isa ho Sontaha a qala ka 11am ho isa ho 6pm.

Tlhaloso ea ketsahalo e memela ba tlileng kopanong ho hlahloba khetho e hlophisitsoeng ea lipapali tsa indie, tse fanang ka li-demos tsa pele le thepa e ikhethileng. Ona ke monyetla oa hore libapali le baqapi ba hokahane le ho fumana leseli mabapi le nts'etsopele ea lihlooho tsena tse ncha tse monate. Hore na ba tlileng kopanong ba tseleng e eang PAX kapa ba batla feela ho qala beke ea bona ea PAX pele ho nako, papali ea papali ea pop-up ke boiphihlelo boo u lokelang ho bo bona.

Ntle le lipontšo tsa papali, Massive Monster e tla ba le lebenkele la limpho le tla ba le thepa e ikhethileng le likhoutu tsa papali. Ho feta moo, studio e hlophisa liketsahalo tse fapaneng tsa marang-rang bakeng sa litsebi tsa indasteri, e fana ka menyetla e mengata ea ho hokahana le batho ba nang le maikutlo a tšoanang.

Ha mokete oa ho qala MIGW 2023 o se o rekisitsoe, Massive Monster e hlophisitse liketsahalo tse ling tse 'maloa ho pholletsa le beke, ho kenyelletsa le ketsahalo ea mahala ea marang-rang bakeng sa basali le batho ba fapaneng ka la 3 Mphalane 2023.

Beke ea Lipapali ea Machaba ea Melbourne ea 2023 e reretsoe ho etsahala ho tloha ka la 30 Loetse ho isa la 8 Mphalane, e fana ka mefuta e mengata ea liketsahalo tse shebaneng le indasteri le tsa sechaba. Mokete ona o monate oa beke kaofela o tla fana ka menyetla e mengata bakeng sa ba tlileng kopanong ho hokahana le batho ba bacha le ho keteka lefatše la lipapali tsa video tsa lehae le tsa machabeng.

