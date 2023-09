CAFC e Tlohela Liqeto tsa PTAB ho Netflix le Apple Cases

By

Lekhotla la Maipiletso la United States bakeng sa Potoloho ea Federale (CAFC) le fane ka maikutlo a mabeli a pele, a ho tlohela le ho khutlisa liqeto tsa Boto ea Teko le Boipiletso ea Patent (PTAB).

Tabeng ea pele, Netflix, Inc. v. DivX, LLC, CAFC e ile ea etsa qeto ea hore PTAB e sebelisitse hampe bohlale ba eona ho fumana hore Netflix e hlōlehile ho theha litšoantšo tse tšoanang. Patent e tsekoang e boletse karolo e bitsoang "trick play function," e lumellang ho fetisa kapele, ho khutlisa morao, le ho tlola liketsahalo. Netflix e ile ea pheha khang ea hore liqoso li ka be li hlakile ka lebaka la litšupiso tsa pele tsa bonono, empa DivX e boletse hore litšupiso li ne li sa ts'oana, kaha li ne li sa bue ka karolo e tšoanang ea boikitlaetso.

CAFC ha e lumellane le mabaka a PTAB, a bolela hore Netflix e phehile khang e lekaneng ea hore tšimo ea boiteko bakeng sa patent le litšupiso tsa pele tsa bonono li ne li tšoana. Lekhotla le ile la hatisa hore ha ho na tlhokahalo ea ho sebelisa "mantsoe a boselamose" ho khetholla tšimo ea boiteko le hore puo e akaretsang e ka lekana. CAFC e ile ea khutlisetsa nyeoe ho PTAB ho fumana hore na bonono ba pele bo ne bo tšoana le tokelo ea molao eo ho buuoang ka eona.

Tabeng ea bobeli, Apple, Inc. v. Corephotonics, Ltd., CAFC e ile ea tlohela liqeto tse peli tsa ho qetela tse ngotsoeng tsa PTAB. Patent eo ho buuoang ka eona e amana le ho theha "lifoto tsa setšoantšo." Mahlakore ha aa ka a lumellana ka khaho ea nako ea tleleime, 'me PTAB e ile ea qetella e amohetse tlhaloso ea mong'a tokelo ea molao. Leha ho le joalo, CAFC e fumane hore tlhaloso ena e ke ke ea kenyelletsa likarolo tse itseng tse senotsoeng ka mokhoa oa patent. Lekhotla le ile la etsa qeto ea hore kaho e reriloeng ea Apple e tsamaellana haholoanyane le bopaki ba mantlha mme ea khutlisetsa nyeoe ho PTAB bakeng sa linyeoe tse ling.

Maemo ana ka bobeli a totobatsa bohlokoa ba ho sekaseka ka nepo bonono ba papiso le ho rala mantsoe a boipelaetso ka nepo. Liqeto tsa CAFC li fana ka tataiso holim'a litekanyetso tse lokelang ho sebelisoa libakeng tsena le ho hlakisa hore ha ho hlokahale "mantsoe a boselamose" ho tsebahatsa sebaka sa boiteko.