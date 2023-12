Katleho ea Mahlale ea 2023: Litlhahiso tse Bopa Bokamoso

By

Bafuputsi le bo-ramahlale lefatšeng ka bophara ba ntse ba tsoela pele ho sibolla lintho tsa bohlokoa le ho nts'etsapele mahlale a macha a nang le monyetla oa ho theha bokamoso mafapheng a fapaneng. Ka selemo sa 2023, likhatelopele tse 'maloa tsa mahlale li ile tsa hapa tlhokomelo ea litsebi, tsa fumana tlhompho bakeng sa tsoelo-pele ea bona e kholo tsebong le lits'ebetsong tsa bona tsa lefats'e la nnete.

Katleho e ’ngoe e hlokomelehang e ne e akarelletsa ho tsosolosa puisano pakeng tsa boko le lesapo la mokokotlo ho batho ba shoeleng litho. Bafuputsi ba ile ba theha sebopeho sa boko le mokokotlo, se nang le litsamaiso tse peli tse kentsoeng, ho hokahanya puisano ena hape. Sistimi e 'ngoe e ile ea tlaleha ts'ebetso ea cortical bokong, ha sistimi e' ngoe e ne e susumetsa sebaka sa lesapo la mokokotlo le ikarabellang bakeng sa ho sisinyeha ha leoto. Ho sebelisoa li-algorithms tsa bohlale ba maiketsetso, matšoao a boko a ile a khethoa 'me a fetoloa ho ba litaelo tse susumetsang, e leng ho lumellang monka-karolo hore a boele a be le taolo e hlakileng mabapi le metsamao ea bona ea maoto. Phuputso ena ea motheo e fana ka tšepo ho batho ba nang le likotsi tsa mokokotlo 'me e emela mohato o moholo oa ho tsosolosa ho tsamaea.

Katleho e 'ngoe e hlokomelehang e tsepamisitse maikutlo ho nts'etsopele ea lipotoloho tsa elektroniki ka kotloloho ka har'a lisele tse phelang. Ka ho sebelisa gel e nang le ente, bafuputsi ba ile ba khona ho etsa li-electrode tse bonolo ka har'a 'mele ntle le ho senya mekhoa ea bophelo e bonolo. Boqapi bona bo bula menyetla e mecha ea ho ithuta mats'oao a motlakase a tsamaiso ea methapo le ho fetola methapo ea methapo ho alafa mafu.

Ho feta moo, bafuputsi ba bonts'itse hore na tlhaiso-leseling e mabapi le sebopeho sa kahare sa proton e ka fumanoa joang ho tsoa ho li-neutrino tse hasaneng ho tsoa ho sepheo sa polasetiki. Ho sibolloa hona ho phephetsa menahano ea nakong e fetileng mabapi le tšebelisano ea neutrino mme e fana ka leseli la bohlokoa mabapi le sebopeho sa proton le litšebelisano tsa eona le taba.

Ho feta moo, bo-rasaense ba ile ba sebelisa Bose-Einstein condensate (BEC) ho etsisa bokahohle bo ntseng bo hōla le likarolo tsa quantum ka har'a bona. Ka ho fetola bolelele ba ho hasana ha liathomo ho BEC, bafuputsi ba ile ba ithuta kamoo ho feto-fetoha ha matla a matla ho hlahisoang teng ka har'a bokahohle bo etsisitsoeng. Patlisiso ena e ka fana ka leseli mabapi le ho thehoa ha lintho tse kholo bokahohleng ba pele.

Qetellong, bafuputsi ba atlehile ho bonts'a tšitiso e habeli ea Young ka nako. Ka ho bulela le ho tima ponahatso ea seipone sa semiconductor ka potlako, bafuputsi ba ile ba bona litšitiso tse tsamaeang le maqhubu a khanya. Analogue ena ea nakoana ea teko ea setšoantšo e fana ka bopaki bo bong bakeng sa khopolo ea maqhubu a khanya le ho atolosa kutloisiso ea rona ea boitšoaro ba leseli.

Lintlafatso tsena, har'a tse ling, li totobatsa bohlale bo makatsang le boitelo ba bo-ramahlale lefatšeng ka bophara. Li bula tsela bakeng sa menyetla e mecha ea bongaka, theknoloji, le kutloisiso ea rona ea bokahohle. Ha re ntse re tsoela pele ho sutumelletsa meeli ea tsebo, bokamoso bo na le monyetla o moholo le ho feta oa litšibollo tse fetolang bophelo.