National Hockey League (NHL) le NHL Network li phatlalalitse tšebelisano ea tsona le Los Angeles Kings bakeng sa sehla sa bone sa litokomane tsa bona tsa phihlello tsohle tsa pele ho nako, Behind The Glass. Letoto lena la likarolo tse tharo, le hlahisoang ke NHL Network ka kopanelo le NHL Productions, le tla fana ka pono e ka morao-rao mabapi le matla, tšoantšiso le tlholisano ea preseason ea NHL ka lense ea Marena a mabeli a Mohope oa Stanley.

Sehla se tlang sa Behind The Glass se tla hlahisa leeto la Marena ho ea Karolong e ka Boroa ea Lefatše ha ba ntse ba bapala le Arizona Coyotes e Melbourne, Australia bakeng sa 2023 NHL Global Series. Ena e tla ba lipapali tsa pele tsa NHL tse bapaloang Australia, e leng se tlatselletsang thabo letotong lena. Libapali li tla bapala 'me li hlahelle hole le rink, li fa balateli litaba tse ke keng tsa bapisoa ha ba ntse ba qothisana lehlokoa le bona lethathamong le ho itokisetsa papali e tloaelehileng ea ho bula sehla.

Kamora lipapali tse peli tse latellanang tsa Stanley Cup Playoff, Marena a phahamisitse litebello bakeng sa mokhatlo. Behind The Glass e tla tsepamisa maikutlo ho motlatsi oa mopresidente le molaoli kakaretso oa sehlopha, Rob Blake, le mokoetlisi ea ka sehloohong Todd McLellan, ha ba ntse ba etella sehlopha pele ho pholletsa le kampo ea koetliso le ho theha pono ea mohanyetsi oa Mohope oa Stanley. Letoto lena le tla hlahisa libapali tsa bohlokoa joalo ka setsi se sa tsoa fumanoa Pierre-Luc Dubois, linaleli tse ntseng li phahama Adrian Kempe le Kevin Fiala, le libapali tsa mantlha tsa khale Anze Kopitar le Drew Doughty. Mopresidente oa Sehlopha Luc Robitaille o tla fana ka lintlha tse ikhethang mabapi le se boleloang ke ho ba Morena.

Behind The Glass e qalile ho qalisoa ka selemo sa 2018, e fa balateli pono e neng e e-so ka e bonoa nakong ea pele ea NHL ka mahlo a New Jersey Devils. Ho tloha ka nako eo, letoto lena le hlahisitse Lipapali tsa Philadelphia le Nashville Predators. Khatiso ea selemo sena e tla phahamisa maemo ka leeto la machaba ho ea Melbourne, Australia.

Balateli ba ka lebella ho bona litaba tsa bonase tse ikhethileng le likotoana tsa karolo e 'ngoe le e 'ngoe ea Behind The Glass e arolelanoang marang-rang a dijithale le mecha ea litaba ea sechaba ho sebelisoa hashtag #BehindTheGlass. Ho feta moo, karolo ka 'ngoe e tla fumaneha sethaleng sa YouTube sa NHL, e fa balateli menyetla e mengata ea ho ikamahanya le letoto lena.

Ka morao ho Glass: Los Angeles Kings Training Camp e tšepisa ho atametsa balateli haufi le papali le ho fana ka pono e ikhethang le eo ho seng mohla e kileng ea bonoa ka sehlopha le pele ho nako. Ka phihlello e e-so ka e bonoa, li-docuseries tsena li tla thabisa balateli ha ba ntse ba lebelletse sehla se tlang sa NHL.

