Apple e Hlōla Boipiletso ho Phephetso ea Patent Khahlanong le Corephotonics

By

Khatelo-peleng ea morao-rao, Apple Inc. e atlehile ho tsosolosa phephetso ea eona ho patent ea khamera ea selefouno e tšoaroang ke Corephotonics Ltd. Patent eo ho buuoang ka eona e nolofalletsa basebelisi ho nka litšoantšo tse nang le taba e bohale khahlanong le bokamorao bo lerootho. Lekhotla la Maipiletso la US bakeng sa Potoloho ea Federal le ile la etsa qeto ka Mantaha hore Lekhotla la Teko le Boipiletso (PTAB) le hanne ka leeme tlhaselo ea Apple ho Corephotonics ka ho itšetleha ka phoso ea typographical eo ho seng mokha o lumelang hore o bohlokoa.

Qeto ea Federal Circuit e ne e ipapisitse le ho hloleha ha PTAB ho hlalosa ka ho lekaneng bohlokoa ba phoso ea mongolo kahlolong ea eona. Phoso ena, hammoho le liphoso tse ling tse ikemetseng tse khethiloeng ke PTAB, li susumelitse qeto ea pele ea boto ea ho hana phephetso ea Apple.

Ho hlola ha Apple boipiletso hona joale ho lumella k'hamphani ho tsoela pele ka ntoa ea eona ea molao khahlanong le Corephotonics mabapi le bonnete ba patent. Ena ke katleho ea bohlokoa bakeng sa Apple, kaha sephetho se setle se ka lokolla k'hamphani ho lefa litefiso tsa laesense ho Corephotonics kapa ho tobana le litlamorao life kapa life tse ling tsa molao tse amanang le tokelo ea molao.

Tšebeliso ea mokhoa oa ho nka litšoantšo, o nang le sehlooho se hlabang le bokamorao bo lerootho, e se e tumme haholo ho nka lifoto tsa smartphone. Theknoloji e tšehetsang karolo ena e kenyelletsa motsoako oa hardware le software e lumellang basebelisi ho finyella linepe tse shebahalang e le setsebi habonolo. Apple, e tsejoang ka boqapi ba eona ba theknoloji ea li-smartphone, e 'nile ea e-ba ka pele ho mokhoa ona ka mokhoa oa eona oa Portrait, o amohetsoeng hantle ke basebelisi.

Tsoelopele ena ea morao-rao ntoeng ea molao ea Apple le Corephotonics e totobatsa tlholisano e matla le bohlokoa ba thepa ea mahlale indastering ea li-smartphone. Likhamphani tsena ka bobeli li tseka matla 'marakeng ona o hlolisanoang haholo 'me li ikemiselitse ho sireletsa litokelo tsa bona tsa thepa ea mahlale ho boloka maemo a tsona.

Ho sa ntse ho tla bonahala hore na khang ena ea molao e tla tsoela pele joang likhoeling tse tlang. Leha ho le joalo, boipiletso bo atlehileng ba Apple bo tšoaea mohato o moholo boitekong ba bona ba ho phephetsa bonnete ba patent ea Corephotonics. Sephetho sa nyeoe ena se ka ba le litlamorao tse kholo ho bokamoso ba theknoloji ea khamera ea smartphone.

Litlhaloso:

- Boto ea Teko le Boipiletso ba Patent (PTAB): Sehlopha sa baahloli ba tsamaiso ka hare ho Ofisi ea United States Patent le Trademark Office e ikarabellang bakeng sa ho hlahloba le ho etsa qeto ka liphephetso tsa ho nepahala ha litokelo tsa molao.

- Phoso ea ho ngola: Phoso e entsoeng ha ho thaepa kapa ho hatisoa ha tokomane, hangata e kenyelletsa litlhaku, mantsoe kapa matšoao a fosahetseng.

mehloling

- Sengoloa sa Mohloli: [Kenya Lebitso la Mohloli le URL]

- Tlhaloso ea Boto ea Teko ea Patent le Boipiletso: [Kenya Lebitso la Mohloli le URL]

- Tlhaloso ea phoso ea typographical: [Kenya Lebitso la Mohloli le URL]